https://sputnik-georgia.ru/20211019/vrachi-rekomenduyut-otpravit-saakashvili-v-bolnitsu-261310055.html

Врачи рекомендуют отправить Саакашвили в больницу

Врачи рекомендуют отправить Саакашвили в больницу

Это не срочная госпитализация, но чтобы перестраховаться, была дана такая рекомендация, завил член консилиума 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T21:56+0400

2021-10-19T21:56+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Консилиум врачей Минздрава Грузии выступает с рекомендацией госпитализировать заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, заявил врач Зураб Пагава.Консилиум из шести врачей вместе с личным врачом экс-президента во вторник навестил его и взял все необходимые анализы. Саакашвили голодает уже 19-й день и не собирается прекращать голодовку.В то же время личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе отметил, что госпитализация произойдет не сегодня."Мы обсудили вопрос перевода в клинику, но не сегодня. Сейчас в течение 3-4 часов мы изучали ответы анализов. Пока его состояние такое же, как и было. Особых ухудшений нет", - сказал Кипшидзе.Чиновники времен Саакашвили голодают в тюрьме. Экс-президент против >>Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили