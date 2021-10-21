https://sputnik-georgia.ru/20211021/moshennichestvom-s-vaktsinoy-ot-grippa-zanyalsya-minzdrav-gruzii-261366591.html

Мошенничеством с вакциной от гриппа занялся Минздрав Грузии

Мошенничеством с вакциной от гриппа занялся Минздрав Грузии

Агентство регулирования медицинской деятельности и правоохранительные органы уже изучают факт мошенничества в одной из тбилисских клиник 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T14:24+0400

2021-10-21T14:24+0400

2021-10-21T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Минздрав детально изучит факт подмены вакцины от гриппа другим препаратом, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе журналистам.Она прокомментировала скандал, который разразился в одной из клиник Тбилиси, где пациентам вместо дорогостоящей французской вакцины от гриппа прививки делали дешевым витамином С, причем за деньги. Оплата вакцинации, которая оценивалась в 75 лари, производилась заранее. Чем занимались в клинике, стало известно после того, как один из пациентов потребовал показать упаковку вакцины.Вакцина или витамин С? Клиника в Тбилиси оказалась в центре скандала>>По словам Тикарадзе, витамин С не представляет опасности для здоровья человека, однако все, кто сделал прививки в этой клинике, будут взяты под наблюдение.К этому времени изъяты и переданы в прокуратуру фальсифицированные сертификаты. "Минздрав не может реагировать на фальшивый сертификат. Мы можем только приостановить действие подлинных сертификатов, и то по определенным правилам, которые установлены для министерства. Мы будем следить и за состоянием здоровья этих людей", – отметила Тикарадзе.Тикарадзе подтвердила, что конкретные граждане действительно были вакцинированы витамином С. По ее словам, нарушения в этой клинике были выявлены и в прошлом году, дело было передано в прокуратуру, но соответствующего реагирования пока не было.Лотерея для вакцинированных в Грузии не оправдала надежд – эпидемиолог>>Глава Минздрава выразила сожаление, что у агентства регулирования нет полномочий на плановую проверку клиник, для этого нужны законодательные изменения. Она считает необходимым изменить на законодательном уровне принципы регистрации клиник. По мнению Тикарадзе, клиники должны регистрироваться не только на основании предоставленной ими информации, а на основе детального изучения их работы."Клиники должны открываться и оперировать только с разрешения агентства регулирования и Минздрава", – подчеркнула Тикарадзе.Скандал с ненастоящей вакциной против гриппа разразился в Тбилиси 20 октября. Усомнившиеся в добросовестности медперсонала пациенты вызвали полицию.По данным СМИ, до приезда патрульной полиции медперсонал в спешном порядке покинул здание клиники. А проведенный правоохранителями даже поверхностный осмотр кабинета показал, что вместо вакцины пациентам вводили витамин С, препарат не вредный, но никак не защищающий от гриппа.В Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии фактически подтвердили факт мошенничества, заявив, что у клиники Гогелия не было разрешения и сертификата на иммунизацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, грипп, вакцинация от коронавируса, минздрав