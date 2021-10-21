https://sputnik-georgia.ru/20211021/premer-gruzii-prokommentiroval-sozdanie-tenevogo-pravitelstva-tbilisi-261364024.html

Премьер Грузии прокомментировал создание теневого правительства Тбилиси

Премьер Грузии прокомментировал создание теневого правительства Тбилиси

Глава грузинского правительства раскритиковал представление оппозицией теневого правительства Тбилиси 21.10.2021, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал самообманом формирование оппозицией "коалиционного городского правительства".Мелия представил свою команду на случай победы во втором туре выборов мэра Тбилиси>>Накануне кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия представил команду, которая, в случае его победы во втором туре выборов, сформирует коалиционное городское правительство.Второй тур выборов мэров пройдет в 20 городах и районах страны. В Тбилиси конкурент Мелия – действующий мэр столицы и член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.Что касается команды Мелия, то в его состав вошли кандидат на пост вице-мэра Мамука Хазарадзе (лидер и основатель партии "Лело для Грузии", кандидат на пост вице-мэра Зураб Гирчи Джапаридзе (лидер партии "Гирчи – Больше свободы"), кандидат на пост вице-мэра Элене Хоштария (лидер партии "Дроа") и кандидат на пост вице-мэра Ираклий Абесадзе (представитель партии "Европейская Грузия – движение за свободу").Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211020/meliya-otkazhetsya-ot-posta-glavy-natsdvizheniya-v-sluchae-pobedy-na-vtorom-ture-vyborov-v-mery-261347205.html

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