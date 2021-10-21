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Премьер Грузии прокомментировал создание теневого правительства Тбилиси
Премьер Грузии прокомментировал создание теневого правительства Тбилиси
Глава грузинского правительства раскритиковал представление оппозицией теневого правительства Тбилиси 21.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал самообманом формирование оппозицией "коалиционного городского правительства".Мелия представил свою команду на случай победы во втором туре выборов мэра Тбилиси&gt;&gt;Накануне кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия представил команду, которая, в случае его победы во втором туре выборов, сформирует коалиционное городское правительство.Второй тур выборов мэров пройдет в 20 городах и районах страны. В Тбилиси конкурент Мелия – действующий мэр столицы и член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.Что касается команды Мелия, то в его состав вошли кандидат на пост вице-мэра Мамука Хазарадзе (лидер и основатель партии "Лело для Грузии", кандидат на пост вице-мэра Зураб Гирчи Джапаридзе (лидер партии "Гирчи – Больше свободы"), кандидат на пост вице-мэра Элене Хоштария (лидер партии "Дроа") и кандидат на пост вице-мэра Ираклий Абесадзе (представитель партии "Европейская Грузия – движение за свободу").Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили

Премьер Грузии прокомментировал создание теневого правительства Тбилиси

13:31 21.10.2021 (обновлено: 13:40 21.10.2021)
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© Facebook / photo: Government of Georgia / FBИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© Facebook / photo: Government of Georgia / FB
Глава грузинского правительства раскритиковал представление оппозицией теневого правительства Тбилиси
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал самообманом формирование оппозицией "коалиционного городского правительства".
Мелия представил свою команду на случай победы во втором туре выборов мэра Тбилиси>>
Накануне кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия представил команду, которая, в случае его победы во втором туре выборов, сформирует коалиционное городское правительство.

"Это всего лишь самообман. Они убеждают себя, врут себе и после этого пытаются создать ощущение, в том числе и в глазах иностранцев, что создали своего рода зародыш коалиционного правительства или что-то в этом роде. Исходя из этого, я думаю, что все для всех абсолютно ясно", – заявил Гарибашвили журналистам.

Второй тур выборов мэров пройдет в 20 городах и районах страны. В Тбилиси конкурент Мелия – действующий мэр столицы и член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
Мелия откажется от поста главы "Нацдвижения" в случае победы на выборах мэра Тбилиси
Вчера, 21:20
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Что касается команды Мелия, то в его состав вошли кандидат на пост вице-мэра Мамука Хазарадзе (лидер и основатель партии "Лело для Грузии", кандидат на пост вице-мэра Зураб Гирчи Джапаридзе (лидер партии "Гирчи – Больше свободы"), кандидат на пост вице-мэра Элене Хоштария (лидер партии "Дроа") и кандидат на пост вице-мэра Ираклий Абесадзе (представитель партии "Европейская Грузия – движение за свободу").
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