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Премьер Грузии прокомментировал создание теневого правительства Тбилиси
Премьер Грузии прокомментировал создание теневого правительства Тбилиси
Глава грузинского правительства раскритиковал представление оппозицией теневого правительства Тбилиси 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал самообманом формирование оппозицией "коалиционного городского правительства".Мелия представил свою команду на случай победы во втором туре выборов мэра Тбилиси>>Накануне кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия представил команду, которая, в случае его победы во втором туре выборов, сформирует коалиционное городское правительство.Второй тур выборов мэров пройдет в 20 городах и районах страны. В Тбилиси конкурент Мелия – действующий мэр столицы и член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.Что касается команды Мелия, то в его состав вошли кандидат на пост вице-мэра Мамука Хазарадзе (лидер и основатель партии "Лело для Грузии", кандидат на пост вице-мэра Зураб Гирчи Джапаридзе (лидер партии "Гирчи – Больше свободы"), кандидат на пост вице-мэра Элене Хоштария (лидер партии "Дроа") и кандидат на пост вице-мэра Ираклий Абесадзе (представитель партии "Европейская Грузия – движение за свободу").Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии прокомментировал создание теневого правительства Тбилиси
13:31 21.10.2021 (обновлено: 13:40 21.10.2021)
Глава грузинского правительства раскритиковал представление оппозицией теневого правительства Тбилиси
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал самообманом формирование оппозицией "коалиционного городского правительства".
Накануне кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия представил команду, которая, в случае его победы во втором туре выборов, сформирует коалиционное городское правительство.
"Это всего лишь самообман. Они убеждают себя, врут себе и после этого пытаются создать ощущение, в том числе и в глазах иностранцев, что создали своего рода зародыш коалиционного правительства или что-то в этом роде. Исходя из этого, я думаю, что все для всех абсолютно ясно", – заявил Гарибашвили журналистам.
Второй тур выборов мэров пройдет в 20 городах и районах страны. В Тбилиси конкурент Мелия – действующий мэр столицы и член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.
Что касается команды Мелия, то в его состав вошли кандидат на пост вице-мэра Мамука Хазарадзе (лидер и основатель партии "Лело для Грузии", кандидат на пост вице-мэра Зураб Гирчи Джапаридзе (лидер партии "Гирчи – Больше свободы"), кандидат на пост вице-мэра Элене Хоштария (лидер партии "Дроа") и кандидат на пост вице-мэра Ираклий Абесадзе (представитель партии "Европейская Грузия – движение за свободу").
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