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https://sputnik-georgia.ru/20211022/glava-parlamenta-gruzii-nazval-saakashvili-absolyutnym-feykom-261399404.html
Новое видео с Саакашвили: глава "Грузинской мечты" заговорил о психике экс-президента
Новое видео с Саакашвили: глава "Грузинской мечты" заговорил о психике экс-президента
По мнению Кобахидзе, Саакашвили является абсолютным фейком во всем 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T13:16+0400
2021-10-22T14:22+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили еще раз напомнил общественности о своих психологических и психических проблемах, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя новое видео с участием экс-президента.Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста&gt;&gt;Накануне телеканал "Имеди" распространил видео Саакашвили, которое, предположительно, было снято в прицепе грузового автомобиля, когда он незаконно возвращался на родину. По информации телеканала, на случай, если бы ему не удалось попасть в страну, экс-президент собирался распускать слухи о своем похищении. Для этого он снял видео, в котором говорит, что его похитили, но пока не знает, спецслужбы какой страны стоят за этим.При этом Кобахидзе отметил, что Саакашвили еще раз напомнил о своих "психологических и психических проблемах"."Такой человек хочет вернуть власть, что было пресечено и всегда будет пресечено. Власти стоят на своем месте. Таким людям и такой политической силе никогда не будет дана возможность вернуться к власти", - подчеркнул Кобахидзе.О том, что на видео Саакашвили находится в нетрезвом состоянии заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211022/premer-gruzii-podderzhivat-partiyu-saakashvili---stydno-261397363.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили

Новое видео с Саакашвили: глава "Грузинской мечты" заговорил о психике экс-президента

13:16 22.10.2021 (обновлено: 14:22 22.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе. Переговоры "Грузинской мечты" и объединенной оппозиции
Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По мнению Кобахидзе, Саакашвили является абсолютным фейком во всем
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили еще раз напомнил общественности о своих психологических и психических проблемах, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя новое видео с участием экс-президента.
Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста>>
Накануне телеканал "Имеди" распространил видео Саакашвили, которое, предположительно, было снято в прицепе грузового автомобиля, когда он незаконно возвращался на родину. По информации телеканала, на случай, если бы ему не удалось попасть в страну, экс-президент собирался распускать слухи о своем похищении. Для этого он снял видео, в котором говорит, что его похитили, но пока не знает, спецслужбы какой страны стоят за этим.

"Сам по себе этот сценарий может не быть интересным. Интересно, что этот человек еще раз напомнил, что он из себя представляет. Первое, что он абсолютный фейк во всем – и в голодовке фейк, и в похищении фейк, и в приезде фейк",- заявил Кобахидзе журналистам.

При этом Кобахидзе отметил, что Саакашвили еще раз напомнил о своих "психологических и психических проблемах".
"Такой человек хочет вернуть власть, что было пресечено и всегда будет пресечено. Власти стоят на своем месте. Таким людям и такой политической силе никогда не будет дана возможность вернуться к власти", - подчеркнул Кобахидзе.
О том, что на видео Саакашвили находится в нетрезвом состоянии заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Как у кого-то может сложиться серьезное впечатление об этом человеке? Но это реально трагедия. Это наш позор. Этот человек управлял страной в течение девяти лет, если это вообще можно назвать управлением. Он притеснял наше население и уничтожал будущее и перспективы нашей страны", - сказал Гарибашвили журналистам.

По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
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Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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