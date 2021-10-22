https://sputnik-georgia.ru/20211022/glava-parlamenta-gruzii-nazval-saakashvili-absolyutnym-feykom-261399404.html

Новое видео с Саакашвили: глава "Грузинской мечты" заговорил о психике экс-президента

Новое видео с Саакашвили: глава "Грузинской мечты" заговорил о психике экс-президента

По мнению Кобахидзе, Саакашвили является абсолютным фейком во всем 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T13:16+0400

2021-10-22T13:16+0400

2021-10-22T14:22+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили еще раз напомнил общественности о своих психологических и психических проблемах, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя новое видео с участием экс-президента.Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста>>Накануне телеканал "Имеди" распространил видео Саакашвили, которое, предположительно, было снято в прицепе грузового автомобиля, когда он незаконно возвращался на родину. По информации телеканала, на случай, если бы ему не удалось попасть в страну, экс-президент собирался распускать слухи о своем похищении. Для этого он снял видео, в котором говорит, что его похитили, но пока не знает, спецслужбы какой страны стоят за этим.При этом Кобахидзе отметил, что Саакашвили еще раз напомнил о своих "психологических и психических проблемах"."Такой человек хочет вернуть власть, что было пресечено и всегда будет пресечено. Власти стоят на своем месте. Таким людям и такой политической силе никогда не будет дана возможность вернуться к власти", - подчеркнул Кобахидзе.О том, что на видео Саакашвили находится в нетрезвом состоянии заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211022/premer-gruzii-podderzhivat-partiyu-saakashvili---stydno-261397363.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили