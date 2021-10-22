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Ивлеева ответила, как чувствует себя после развода с Элджеем
Ивлеева ответила, как чувствует себя после развода с Элджеем
Звезда пообщалась со своими подписчиками в Инстаграм и рассказала, что ощущает в статусе свободной девушки 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T14:50+0400
2021-10-22T14:50+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
элджей
настя ивлеева
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева рассказала, как чувствует себя после развода с рэпером Элджеем: откровение прозвучало в микроблоге блогера. В августе Ивлеева подтвердила, что расходится с мужем после двух лет брака. По словам знаменитостей, они просто не сошлись характерами и приняли обоюдное решение развестись. И, судя по активным действиям звезд, эта перемена пошла им только в плюс. Недавно Ивлеева решила пообщаться с подписчиками в Инстаграм: звезда "Орла и Решки" ответила на вопросы фанатов и рассказала о своей личной жизни. Один из поклонников решил поинтересоваться, как звезда чувствует себя после разрыва с Элджеем. "Дышу полной грудью", - ответила телезвезда, а также написала, что не будет удалять татуировки, посвященные мужу. Настя подчеркнула, что любит их и воспоминания и даже подумает набить еще один рисунок на теле. "Я не из тех, кто говорит о том, что никогда больше не выйдет замуж или не будет любить. Я открытая, свободная и влюбчивая девчонка", - намекнула Ивлеева на то, что готова к новым отношениям.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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элджей, настя ивлеева, российский шоу-бизнес

Ивлеева ответила, как чувствует себя после развода с Элджеем

14:50 22.10.2021
© photo: Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанкБлогер Настя Ивлеева
Блогер Настя Ивлеева - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© photo: Sputnik / Valery Melnikov
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Звезда пообщалась со своими подписчиками в Инстаграм и рассказала, что ощущает в статусе свободной девушки
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева рассказала, как чувствует себя после развода с рэпером Элджеем: откровение прозвучало в микроблоге блогера.
В августе Ивлеева подтвердила, что расходится с мужем после двух лет брака. По словам знаменитостей, они просто не сошлись характерами и приняли обоюдное решение развестись. И, судя по активным действиям звезд, эта перемена пошла им только в плюс.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Недавно Ивлеева решила пообщаться с подписчиками в Инстаграм: звезда "Орла и Решки" ответила на вопросы фанатов и рассказала о своей личной жизни. Один из поклонников решил поинтересоваться, как звезда чувствует себя после разрыва с Элджеем.
"Дышу полной грудью", - ответила телезвезда, а также написала, что не будет удалять татуировки, посвященные мужу. Настя подчеркнула, что любит их и воспоминания и даже подумает набить еще один рисунок на теле.
"Я не из тех, кто говорит о том, что никогда больше не выйдет замуж или не будет любить. Я открытая, свободная и влюбчивая девчонка", - намекнула Ивлеева на то, что готова к новым отношениям.
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