https://sputnik-georgia.ru/20211022/national-geographic-traveller-posvyatil-statyu-adzharii-261411389.html

National Geographic Traveller посвятил статью Аджарии

National Geographic Traveller посвятил статью Аджарии

Влиятельное британское издание настоятельно советует своим читателям посетить Аджарию 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T19:38+0400

2021-10-22T19:38+0400

2021-10-22T19:38+0400

новости

грузия

аджария

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24539/82/245398207_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_2b6aa79079f2f2b9e2cb979f87054d95.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Британское издание National Geographic Traveller посвятило статью Аджарии, выделив богатое биомногообразие приморского и горного региона Грузии.В статье, с которой ознакомятся миллионы читателей, рассказывается об экотуристических возможностях Аджарии и национальных парках, признанных ЮНЕСКО.Заповедники Грузии в этом году посетили около 600 тысяч человек>>"В регионе четыре различных охраняемых территорий и национальных парков: национальные парки Мачахела и Мтирала и охраняемые территории Кинтриши и Кобулети. Трем последним недавно был присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с национальным парком Колхети в регионе Самегрело. Статус ЮНЕСКО в последние годы можно считать одним из величайших достижений. Сохранение экосистем всегда было одним из национальных приоритетов", - говорится в статье.Далее британское издание отмечает экотуристические возможности и разнообразие продуктов Аджарии.Forbes: в Грузии хорошо не только отдыхать, но и работать>>"Регион Аджария - это множество возможностей для приключений, экотуризма. Здесь есть все для любителей природы. Хайкинг, джигитовка, рафтинг, зиплайн, кемпинг, глэмпинг, наблюдение за птицами - это лишь часть занятий, которыми вы можете насладиться в Аджарии", - говорится в публикации.В конце статьи читателю предлагают отправиться в путешествие по Аджарии, чтобы ощутить всю красоту природных богатств.Статья была опубликована в осеннем номере журнала National Geographic TravelerПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, аджария, туризм