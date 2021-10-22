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National Geographic Traveller посвятил статью Аджарии
National Geographic Traveller посвятил статью Аджарии
Влиятельное британское издание настоятельно советует своим читателям посетить Аджарию 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T19:38+0400
2021-10-22T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Британское издание National Geographic Traveller посвятило статью Аджарии, выделив богатое биомногообразие приморского и горного региона Грузии.В статье, с которой ознакомятся миллионы читателей, рассказывается об экотуристических возможностях Аджарии и национальных парках, признанных ЮНЕСКО.Заповедники Грузии в этом году посетили около 600 тысяч человек&gt;&gt;"В регионе четыре различных охраняемых территорий и национальных парков: национальные парки Мачахела и Мтирала и охраняемые территории Кинтриши и Кобулети. Трем последним недавно был присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с национальным парком Колхети в регионе Самегрело. Статус ЮНЕСКО в последние годы можно считать одним из величайших достижений. Сохранение экосистем всегда было одним из национальных приоритетов", - говорится в статье.Далее британское издание отмечает экотуристические возможности и разнообразие продуктов Аджарии.Forbes: в Грузии хорошо не только отдыхать, но и работать&gt;&gt;"Регион Аджария - это множество возможностей для приключений, экотуризма. Здесь есть все для любителей природы. Хайкинг, джигитовка, рафтинг, зиплайн, кемпинг, глэмпинг, наблюдение за птицами - это лишь часть занятий, которыми вы можете насладиться в Аджарии", - говорится в публикации.В конце статьи читателю предлагают отправиться в путешествие по Аджарии, чтобы ощутить всю красоту природных богатств.Статья была опубликована в осеннем номере журнала National Geographic TravelerПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, аджария, туризм

National Geographic Traveller посвятил статью Аджарии

19:38 22.10.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliВесенние пейзажи. Достопримечательности Аджарии
Весенние пейзажи. Достопримечательности Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Влиятельное британское издание настоятельно советует своим читателям посетить Аджарию
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Британское издание National Geographic Traveller посвятило статью Аджарии, выделив богатое биомногообразие приморского и горного региона Грузии.
В статье, с которой ознакомятся миллионы читателей, рассказывается об экотуристических возможностях Аджарии и национальных парках, признанных ЮНЕСКО.
Заповедники Грузии в этом году посетили около 600 тысяч человек>>
"В регионе четыре различных охраняемых территорий и национальных парков: национальные парки Мачахела и Мтирала и охраняемые территории Кинтриши и Кобулети. Трем последним недавно был присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с национальным парком Колхети в регионе Самегрело. Статус ЮНЕСКО в последние годы можно считать одним из величайших достижений. Сохранение экосистем всегда было одним из национальных приоритетов", - говорится в статье.
Далее британское издание отмечает экотуристические возможности и разнообразие продуктов Аджарии.
Forbes: в Грузии хорошо не только отдыхать, но и работать>>
"Регион Аджария - это множество возможностей для приключений, экотуризма. Здесь есть все для любителей природы. Хайкинг, джигитовка, рафтинг, зиплайн, кемпинг, глэмпинг, наблюдение за птицами - это лишь часть занятий, которыми вы можете насладиться в Аджарии", - говорится в публикации.
В конце статьи читателю предлагают отправиться в путешествие по Аджарии, чтобы ощутить всю красоту природных богатств.
Статья была опубликована в осеннем номере журнала National Geographic Traveler
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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