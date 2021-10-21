https://sputnik-georgia.ru/20211021/forbes-v-gruzii-khorosho-ne-tolko-otdykhat-no-i-rabotat-261374265.html

Forbes: в Грузии хорошо не только отдыхать, но и работать

Forbes: в Грузии хорошо не только отдыхать, но и работать

В статье Forbes рассказывается о привлекательности Грузии для туристов самых разных вкусов и пристрастий 21.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. "Почему эта кавказская страна одинаково идеальна как для отдыха, так и для тех, кто работает дистанционно" - так называется статья о Грузии, которую публикует влиятельное издание Forbes.Автор статьи Рана Гуд (Rana Good) рассказала читателям о туристических местах в Грузии, ее природе, исторических и культурных памятниках, национальной кухне и вине.Грузия планирует привлечь больше туристов из Казахстана>>В статье также приведена цитата заместителя главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили о проекте "Работай из Грузии".Автор статьи отмечает, что Грузия маленькая, но привлекательная страна, где каждый сможет найти "свое" - любители пляжей, гор, вина, кулинарии смогут путешествовать по Грузии, получая удовольствие и жизненный опыт.Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика>>"Если вы влюбитесь в эту страну и захотите остаться надолго, это очень легко, у Грузии есть уникальный визовый режим, который дает иностранцам возможность остаться в стране до одного года, что особенно привлекательно для людей, работающих дистанционно", - говорится в статье.Автор рассказывает и о многообразии грузинской кухни - имеретинской, кахетинской, сванской кухне, традициях 8000-летнего грузинского виноделия и уникальном винном сосуде квеври.Журналист Forbes побывала в Грузии в рамках пресс-тура Национальной администрации туризма.Читайте также:Грузия намерена стать экотуристической страной в регионеГрузия в объективе известных арабских фотографов - фотосессия для стран Персидского заливаМеждународная премия World Travel Awards в 2023 году будет вручаться в БатумиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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