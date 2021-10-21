Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211021/forbes-v-gruzii-khorosho-ne-tolko-otdykhat-no-i-rabotat-261374265.html
Forbes: в Грузии хорошо не только отдыхать, но и работать
Forbes: в Грузии хорошо не только отдыхать, но и работать
В статье Forbes рассказывается о привлекательности Грузии для туристов самых разных вкусов и пристрастий 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T17:28+0400
2021-10-21T18:01+0400
новости
грузия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24114/44/241144424_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_29366a7bd79cda80b26ede90116d9ffe.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. "Почему эта кавказская страна одинаково идеальна как для отдыха, так и для тех, кто работает дистанционно" - так называется статья о Грузии, которую публикует влиятельное издание Forbes.Автор статьи Рана Гуд (Rana Good) рассказала читателям о туристических местах в Грузии, ее природе, исторических и культурных памятниках, национальной кухне и вине.Грузия планирует привлечь больше туристов из Казахстана&gt;&gt;В статье также приведена цитата заместителя главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили о проекте "Работай из Грузии".Автор статьи отмечает, что Грузия маленькая, но привлекательная страна, где каждый сможет найти "свое" - любители пляжей, гор, вина, кулинарии смогут путешествовать по Грузии, получая удовольствие и жизненный опыт.Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика&gt;&gt;"Если вы влюбитесь в эту страну и захотите остаться надолго, это очень легко, у Грузии есть уникальный визовый режим, который дает иностранцам возможность остаться в стране до одного года, что особенно привлекательно для людей, работающих дистанционно", - говорится в статье.Автор рассказывает и о многообразии грузинской кухни - имеретинской, кахетинской, сванской кухне, традициях 8000-летнего грузинского виноделия и уникальном винном сосуде квеври.Журналист Forbes побывала в Грузии в рамках пресс-тура Национальной администрации туризма.Читайте также:Грузия намерена стать экотуристической страной в регионеГрузия в объективе известных арабских фотографов - фотосессия для стран Персидского заливаМеждународная премия World Travel Awards в 2023 году будет вручаться в БатумиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24114/44/241144424_781:196:2000:1111_1920x0_80_0_0_180bea1bf711cb38d0645d616e70a474.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, туризм

Forbes: в Грузии хорошо не только отдыхать, но и работать

17:28 21.10.2021 (обновлено: 18:01 21.10.2021)
162
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТуристы на смотровой площадке у монастыря Джвари
Туристы на смотровой площадке у монастыря Джвари - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В статье Forbes рассказывается о привлекательности Грузии для туристов самых разных вкусов и пристрастий
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. "Почему эта кавказская страна одинаково идеальна как для отдыха, так и для тех, кто работает дистанционно" - так называется статья о Грузии, которую публикует влиятельное издание Forbes.
Автор статьи Рана Гуд (Rana Good) рассказала читателям о туристических местах в Грузии, ее природе, исторических и культурных памятниках, национальной кухне и вине.
Грузия планирует привлечь больше туристов из Казахстана>>
В статье также приведена цитата заместителя главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили о проекте "Работай из Грузии".
"Относительно низкая стоимость жизни, доступный Wi-Fi, общественный транспорт и широкий выбор еды привлекают людей, работающих удаленно. Тбилиси стал очень популярным для участников этого проекта, чему способствовала выдача долгосрочных виз, в результате чего более трех тысяч человек подали заявки и более тысячи аппликантов посетили страну. Этот проект оказал положительное влияние на экономику страны и туристический сектор страны", - рассказала Мариам Квривишвили.
Автор статьи отмечает, что Грузия маленькая, но привлекательная страна, где каждый сможет найти "свое" - любители пляжей, гор, вина, кулинарии смогут путешествовать по Грузии, получая удовольствие и жизненный опыт.
Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика>>
"Если вы влюбитесь в эту страну и захотите остаться надолго, это очень легко, у Грузии есть уникальный визовый режим, который дает иностранцам возможность остаться в стране до одного года, что особенно привлекательно для людей, работающих дистанционно", - говорится в статье.
Автор рассказывает и о многообразии грузинской кухни - имеретинской, кахетинской, сванской кухне, традициях 8000-летнего грузинского виноделия и уникальном винном сосуде квеври.
Журналист Forbes побывала в Грузии в рамках пресс-тура Национальной администрации туризма.

Читайте также:

Грузия намерена стать экотуристической страной в регионе
Грузия в объективе известных арабских фотографов - фотосессия для стран Персидского залива
Международная премия World Travel Awards в 2023 году будет вручаться в Батуми
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:24Путин: мы живем в эпоху перемен
19:16Новые правила посещения для зимних курортов разработаны в Грузии
18:33Ученые нашли связь между коронавирусом и тяжелыми болезнями мозга
18:18Молодой пародист из Грузии удивил жюри польского шоу талантов своим даром - ВИДЕО
17:58Премьер Грузии исключил досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы
17:44Заповедники Грузии в этом году посетили около 600 тысяч человек
17:35"Если бы я был мэром…": Жители Тбилиси рассказали о проблемах города
17:28Forbes: в Грузии хорошо не только отдыхать, но и работать
17:27Саакашвили будет изолирован в больнице – глава Минюста Грузии
17:13Сборная Грузии по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
16:57Новая песня Адель Easy On Me возглавила хит-парад чартов
16:53Заложники, граната и нервы на пределе: самое дерзкое ограбление в Грузии - как это было
16:42В Грузии прошла презентация морской транспортной стратегии
16:27Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
16:26Грузинский дизайнер Бичолла станет венцом недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia
16:11Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии
16:05"Северный поток - 2" начали заполнять газом - в Европе заканчиваются резервы топлива
15:56Убийство в Батуми – полиция разыскивает подозреваемого
15:41Главный тренер грузинского "Черного льва" оценил соперников из России
15:26Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение