https://sputnik-georgia.ru/20211022/saakashvili-obeschaet-rasskazat-vsyu-pravdu-na-sude-261407626.html

Саакашвили обещает рассказать всю правду на суде

Саакашвили обещает рассказать всю правду на суде

Третий президент Грузии желает, чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали правду от него 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T16:41+0400

2021-10-22T16:41+0400

2021-10-22T18:01+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

политика

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили требует проведения судебного заседания с его участием для того, чтобы рассказать обществу правду.Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста>>Саакашвили находится в тюрьме по приговору по двум делам. Еще два дела находятся на стадии судебного рассмотрения, однако само рассмотрение заморожено. По сообщению суда, причиной стало большое число дел, рассматриваемых в данный момент.Накануне лояльный к власти телеканал "Имеди" распространил видео с телефона Саакашвили. Телеканал утверждает, что Саакашвили готовил несколько сценариев своего возвращения и даже записал видео на случай, если ему не удастся попасть в страну.Адвокаты Саакашвили считают распространение видео с телефона их подзащитного преступлением со стороны прокуратуры.По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, политика