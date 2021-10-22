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https://sputnik-georgia.ru/20211022/saakashvili-obeschaet-rasskazat-vsyu-pravdu-na-sude-261407626.html
Саакашвили обещает рассказать всю правду на суде
Саакашвили обещает рассказать всю правду на суде
Третий президент Грузии желает, чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали правду от него 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T16:41+0400
2021-10-22T18:01+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
политика
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили требует проведения судебного заседания с его участием для того, чтобы рассказать обществу правду.Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста&gt;&gt;Саакашвили находится в тюрьме по приговору по двум делам. Еще два дела находятся на стадии судебного рассмотрения, однако само рассмотрение заморожено. По сообщению суда, причиной стало большое число дел, рассматриваемых в данный момент.Накануне лояльный к власти телеканал "Имеди" распространил видео с телефона Саакашвили. Телеканал утверждает, что Саакашвили готовил несколько сценариев своего возвращения и даже записал видео на случай, если ему не удастся попасть в страну.Адвокаты Саакашвили считают распространение видео с телефона их подзащитного преступлением со стороны прокуратуры.По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, политика

Саакашвили обещает рассказать всю правду на суде

16:41 22.10.2021 (обновлено: 18:01 22.10.2021)
© Facebook / Mikheil SaakashviliМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© Facebook / Mikheil Saakashvili
Третий президент Грузии желает, чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали правду от него
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили требует проведения судебного заседания с его участием для того, чтобы рассказать обществу правду.
Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста>>
Саакашвили находится в тюрьме по приговору по двум делам. Еще два дела находятся на стадии судебного рассмотрения, однако само рассмотрение заморожено. По сообщению суда, причиной стало большое число дел, рассматриваемых в данный момент.

"Вместо распространения видео с улыбающимся мной из различных экзотических мест, я советую властям и категорически требую привести меня в суд, чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали от меня правду обо всем", - говорится в сообщении, появившемся на странице Саакашвили в соцсети Facebook.

Накануне лояльный к власти телеканал "Имеди" распространил видео с телефона Саакашвили. Телеканал утверждает, что Саакашвили готовил несколько сценариев своего возвращения и даже записал видео на случай, если ему не удастся попасть в страну.
Адвокаты Саакашвили считают распространение видео с телефона их подзащитного преступлением со стороны прокуратуры.
Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
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По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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