https://sputnik-georgia.ru/20211024/konsilium-vrachey-dopustyat-v-tyuremnuyu-bolnitsu-pri-neobkhodimosti---minyust-gruzii-261449840.html

Консилиум врачей допустят в тюремную больницу при необходимости - Минюст Грузии

Консилиум врачей допустят в тюремную больницу при необходимости - Минюст Грузии

Клиника тюрьма оснащена полным оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации, заявила замглавы Минздрава 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T23:47+0400

2021-10-24T23:47+0400

2021-10-24T23:47+0400

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михаил саакашвили

министерство юстиции грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Минюст Грузии в случае необходимости готов предоставить возможность членам консилиума врачей посетить медицинское учреждение №18 в Глданской тюрьме, куда могут госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили , заявил министр юстиции Рати Брегадзе после посещения учреждения.По данным пресс-службы ведомства, Министр юстиции ознакомился с условиями в Медицинском учреждении для обвиняемых / осужденных №18 вместе с заместителем министра здравоохранения Тамар Габуния.Как отметила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, клиника учреждения №18 оснащена полным оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации."Здесь есть все технологические условия для безопасного проведения интенсивной терапии, наблюдения за пациентом; Кроме того, персонал, специально мобилизованный для работы в этом отделе, имеет большой опыт и квалификацию", - сказала Габуния.Во время посещения медицинского учреждения №18 они осмотрели лабораторию , реанимационное отделение и ознакомились со всеми услугами, которые предлагают находящимся там обвиняемым / осужденным.Сегодня же тюремную больницу посетили представители аппарата Народного защитника Грузии. После проверки медицинского учреждения в Глданской тюрьме #18 в Тбилиси они пришли к заключению, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба должны выбрать альтернативное место для возможной госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили,Михаил Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу Глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. А сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты настаивают на многопрофильной гражданской клинике.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211024/naskolko-tyuremnaya-bolnitsa-gotova-k-priemu-saakashvili-ombudsmen-provel-proverku-261448939.html

https://sputnik-georgia.ru/20211024/saakashvili-khotyat-likvidirovat---skandalnoe-zayavlenie-advokata-eks-prezidenta-261441027.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии, возвращение и арест саакашвили