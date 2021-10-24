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https://sputnik-georgia.ru/20211024/naskolko-tyuremnaya-bolnitsa-gotova-k-priemu-saakashvili-ombudsmen-provel-proverku-261448939.html
Насколько тюремная больница готова к приему Саакашвили: омбудсмен провел проверку
Насколько тюремная больница готова к приему Саакашвили: омбудсмен провел проверку
Отчет группы врачей предусматривает выполнение для Саакашвили определенных медицинских процедур, что невозможно в тюремной больнице, считают сотрудники... 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T22:16+0400
2021-10-24T22:36+0400
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михаил саакашвили
народный защитник грузии
омбудсмен
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Аппарат народного защитника Грузии после проверки медицинского учреждения в Глданской тюрьме №18 в Тбилиси пришел к заключению, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба должны выбрать альтернативное место для возможной госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в заявлении омбудсмена.Михаил Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу Глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных.Личный врач Саакашвили: госпитализация экс-президенту может понадобиться в любой момент &gt;&gt;В ходе проверки сотрудники омбудсмена выяснили, что ситуация в учреждении с точки зрения оказания медицинской помощи не совсем соответствует заключению и рекомендациям многофункциональной группы врачей, следящих за состоянием Саакашвили, а также существуют риски с точки зрения безопасности заключенного.В ходе беседы с администрацией и медицинским персоналом учреждения №18, а также проверок инфраструктуры и медицинского оборудования было определено, что учреждение имеет необходимые ресурсы для удовлетворения медицинских потребностей заключенных.Однако отчет многофункциональной группы врачей предусматривает выполнение определенных медицинских процедур, что, к сожалению, невозможно в учреждении N18.Помимо медицинских услуг, аппарат Народного защитника проинспектировал палату, в которую планируется поместить Михаила Саакашвили."Следует отметить, что пенитенциарное учреждение N12 принимает те категории заключенных, которые имеют определенные конфликты интересов с другими заключенными (бывшие полицейские, военные, официальные лица). Следовательно, их пересечение в любой форме с другими заключенными создает риски для безопасности, которых пенитенциарное учреждение должно избегать, в противном случае будут нарушены права заключенного", - говорится в заявлении.Премьер Грузии назвал слухи о готовящейся ликвидации Саакашвили "бреднями" &gt;&gt;Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, михаил саакашвили, народный защитник грузии, омбудсмен, тюрьма, возвращение и арест саакашвили

Насколько тюремная больница готова к приему Саакашвили: омбудсмен провел проверку

22:16 24.10.2021 (обновлено: 22:36 24.10.2021)
© OmbudsmanГлданская тюрьма
Глданская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© Ombudsman
Отчет группы врачей предусматривает выполнение для Саакашвили определенных медицинских процедур, что невозможно в тюремной больнице, считают сотрудники аппарата омбудсмена
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Аппарат народного защитника Грузии после проверки медицинского учреждения в Глданской тюрьме №18 в Тбилиси пришел к заключению, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба должны выбрать альтернативное место для возможной госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в заявлении омбудсмена.
Михаил Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу Глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных.
Личный врач Саакашвили: госпитализация экс-президенту может понадобиться в любой момент >>
В ходе проверки сотрудники омбудсмена выяснили, что ситуация в учреждении с точки зрения оказания медицинской помощи не совсем соответствует заключению и рекомендациям многофункциональной группы врачей, следящих за состоянием Саакашвили, а также существуют риски с точки зрения безопасности заключенного.
В ходе беседы с администрацией и медицинским персоналом учреждения №18, а также проверок инфраструктуры и медицинского оборудования было определено, что учреждение имеет необходимые ресурсы для удовлетворения медицинских потребностей заключенных.
Однако отчет многофункциональной группы врачей предусматривает выполнение определенных медицинских процедур, что, к сожалению, невозможно в учреждении N18.
"Например, нельзя проводить магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию, дуплексное сканирование. Также в учреждении на данный момент нет реаниматолога, но, по словам администрации, в ближайшее время ожидается появление соответствующих специалистов", - говорится в заявлении омбудсмена.
Помимо медицинских услуг, аппарат Народного защитника проинспектировал палату, в которую планируется поместить Михаила Саакашвили.
"Следует отметить, что пенитенциарное учреждение N12 принимает те категории заключенных, которые имеют определенные конфликты интересов с другими заключенными (бывшие полицейские, военные, официальные лица). Следовательно, их пересечение в любой форме с другими заключенными создает риски для безопасности, которых пенитенциарное учреждение должно избегать, в противном случае будут нарушены права заключенного", - говорится в заявлении.
Премьер Грузии назвал слухи о готовящейся ликвидации Саакашвили "бреднями" >>
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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