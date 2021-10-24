https://sputnik-georgia.ru/20211024/pochetnymi-grazhdanami-tbilisi-stali-13-chelovek-261440412.html

Почетными гражданами Тбилиси стали 13 человек

Почетными гражданами Тбилиси стали 13 человек

В текущем году празднование дня столицы - Тбилисоба, было отменено из-за трагедии с рухнувшим домом в Батуми, где погибли девять человек 24.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Церемония награждения почетных тбилисцев 2021 года прошла в столичном сакребуло (горсовет).Мероприятие провели в соответствии со всеми регуляциями, введенными в стране в связи с пандемией. На вечере присутствовало ограниченное количество гостей, а мероприятие транслировалось для широкой публики в социальных сетях.Празднование "Тбилисоба" отменено из-за трагедии в Батуми >>Перед церемонией награждения к собравшимся обратился мэр столицы Каха Каладзе. Он пояснил, что торжественные мероприятия по случаю Тбилисоба были отменены в связи с трагедией в Батуми. Тогда в результате обрушения жилого дома 8 октября там погибли девять человек, среди них трое детей.По словам мэра, было решено оставить лишь ту часть праздника, где речь шла о награждении почетных тбилисцев. Как отметил Каладзе, это минимальная оценка заслуг этих людей перед столицей."Этот город, его разнообразие, ценности, традиции и культура создавались людьми, живущими здесь на протяжении веков, и создаются до сих пор, и некоторые из них имеют особые заслуги перед нашим городом и нашей страной", - сказал Каха Каладзе.В этом году почетными гражданами Тбилиси стали академик, филолог Рисмаг Гордезиани, профессор Акакий Надареишвили, профессор Ираклий Павленишвили, профессор Рамаз Курашвили, фотограф и заслуженный мастер спорта , именитый боксер Давид Квачадзе, главный специалист по работе с персоналом Службы уборки города, проработавшая в муниципалитете 49 лет Лили Кинцурашвили, актер Элгуджа Бурдули, ученый-физик Паата Кервалишвили, филолог и литератор Инга Джибути, писатель, поэт, исследователь Бадри Кутателадзе, театровед и журналист Григол Чигогидзе, академик Давид Мусхелишвили, заслуженный сотрудник метрополитена, слесарь Гиви Гамбашидзе."Тбилисоба" – как город отметит свой день на этот раз >>"Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят по всему городу. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась. В период пандемии коронавируса он проводится менее масштабно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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