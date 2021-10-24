https://sputnik-georgia.ru/20211024/soblaznitelno-sheyk-v-pikantnom-mini-udivila-prokhozhikh--261422965.html

Соблазнительно! Шейк в пикантном мини удивила прохожих

Соблазнительно! Шейк в пикантном мини удивила прохожих

Фанаты не могут оторвать взгляда от роскошной фигуры супермодели и делают комплименты ее бесконечным ногам 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T15:02+0400

2021-10-24T15:02+0400

2021-10-24T15:02+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ирина шейк

российский шоу-бизнес

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462324_0:95:1637:1016_1920x0_80_0_0_f2e05c6885ca0c29d3d27a0e65d71313.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк не перестает собирать восхищенные комплименты фанатов: в Сети комментируют новый, пикантный образ звезды.Шейк вернулась с парижской недели моды и снова вышла на прогулку по Нью-Йорку. Ирина прошлась по старой части города и показала очень соблазнительный образ на осенний сезон.Для выхода в люди звезда выбрала элегантный образ, подчеркнувший ее стройную фигуру и длинные ноги. Звезда надела мини-платье в виде рубашки с принтом, оголяющей бедра. Наверх модель набросила синее пальто. Осенний наряд Ирина дополнила модными лоферами и большой сумкой."Всегда на высоте"; "Соблазнительно"; "Самая стильная мама"; "Обожаю стиль Ирины"; "Вот на кого нужно равняться", - написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ирина шейк, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды