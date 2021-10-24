https://sputnik-georgia.ru/20211024/soblaznitelno-sheyk-v-pikantnom-mini-udivila-prokhozhikh--261422965.html
Соблазнительно! Шейк в пикантном мини удивила прохожих
Соблазнительно! Шейк в пикантном мини удивила прохожих
Фанаты не могут оторвать взгляда от роскошной фигуры супермодели и делают комплименты ее бесконечным ногам 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T15:02+0400
2021-10-24T15:02+0400
2021-10-24T15:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ирина шейк
российский шоу-бизнес
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462324_0:95:1637:1016_1920x0_80_0_0_f2e05c6885ca0c29d3d27a0e65d71313.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк не перестает собирать восхищенные комплименты фанатов: в Сети комментируют новый, пикантный образ звезды.Шейк вернулась с парижской недели моды и снова вышла на прогулку по Нью-Йорку. Ирина прошлась по старой части города и показала очень соблазнительный образ на осенний сезон.Для выхода в люди звезда выбрала элегантный образ, подчеркнувший ее стройную фигуру и длинные ноги. Звезда надела мини-платье в виде рубашки с принтом, оголяющей бедра. Наверх модель набросила синее пальто. Осенний наряд Ирина дополнила модными лоферами и большой сумкой."Всегда на высоте"; "Соблазнительно"; "Самая стильная мама"; "Обожаю стиль Ирины"; "Вот на кого нужно равняться", - написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462324_0:0:1637:1229_1920x0_80_0_0_5b3a163889ccdce2a9d63ae4680a1deb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ирина шейк, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды
Соблазнительно! Шейк в пикантном мини удивила прохожих
Фанаты не могут оторвать взгляда от роскошной фигуры супермодели и делают комплименты ее бесконечным ногам
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк не перестает собирать восхищенные комплименты фанатов: в Сети комментируют новый, пикантный образ звезды.
Шейк вернулась с парижской недели моды и снова вышла на прогулку по Нью-Йорку. Ирина прошлась по старой части города и показала очень соблазнительный образ на осенний сезон.
Для выхода в люди звезда выбрала элегантный образ, подчеркнувший ее стройную фигуру и длинные ноги. Звезда надела мини-платье в виде рубашки с принтом, оголяющей бедра. Наверх модель набросила синее пальто. Осенний наряд Ирина дополнила модными лоферами и большой сумкой.
"Всегда на высоте"; "Соблазнительно"; "Самая стильная мама"; "Обожаю стиль Ирины"; "Вот на кого нужно равняться", - написали в Сети.
Ирина Шейк в образе экзотического цветка
украсила ковровую дорожку
Было или нет?
Ирина Шейк рассказала о романе с Канье Уэстом и всех запутала
Все кончилось, даже не начавшись
– новые детали об Ирине Шейк и Канье Уэсте
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.