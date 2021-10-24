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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211024/soblaznitelno-sheyk-v-pikantnom-mini-udivila-prokhozhikh--261422965.html
Соблазнительно! Шейк в пикантном мини удивила прохожих
Соблазнительно! Шейк в пикантном мини удивила прохожих
Фанаты не могут оторвать взгляда от роскошной фигуры супермодели и делают комплименты ее бесконечным ногам 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T15:02+0400
2021-10-24T15:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ирина шейк
российский шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк не перестает собирать восхищенные комплименты фанатов: в Сети комментируют новый, пикантный образ звезды.Шейк вернулась с парижской недели моды и снова вышла на прогулку по Нью-Йорку. Ирина прошлась по старой части города и показала очень соблазнительный образ на осенний сезон.Для выхода в люди звезда выбрала элегантный образ, подчеркнувший ее стройную фигуру и длинные ноги. Звезда надела мини-платье в виде рубашки с принтом, оголяющей бедра. Наверх модель набросила синее пальто. Осенний наряд Ирина дополнила модными лоферами и большой сумкой."Всегда на высоте"; "Соблазнительно"; "Самая стильная мама"; "Обожаю стиль Ирины"; "Вот на кого нужно равняться", - написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ирина шейк, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды

Соблазнительно! Шейк в пикантном мини удивила прохожих

15:02 24.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМодель и актриса Ирина Шейк
Модель и актриса Ирина Шейк - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Фанаты не могут оторвать взгляда от роскошной фигуры супермодели и делают комплименты ее бесконечным ногам
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк не перестает собирать восхищенные комплименты фанатов: в Сети комментируют новый, пикантный образ звезды.
Шейк вернулась с парижской недели моды и снова вышла на прогулку по Нью-Йорку. Ирина прошлась по старой части города и показала очень соблазнительный образ на осенний сезон.
Для выхода в люди звезда выбрала элегантный образ, подчеркнувший ее стройную фигуру и длинные ноги. Звезда надела мини-платье в виде рубашки с принтом, оголяющей бедра. Наверх модель набросила синее пальто. Осенний наряд Ирина дополнила модными лоферами и большой сумкой.
"Всегда на высоте"; "Соблазнительно"; "Самая стильная мама"; "Обожаю стиль Ирины"; "Вот на кого нужно равняться", - написали в Сети.
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