https://sputnik-georgia.ru/20211024/v-noyabre-v-gruzii-podnimut-vopros-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-naseleniya-261449649.html

В ноябре в Грузии поднимут вопрос об обязательной вакцинации населения

В ноябре в Грузии поднимут вопрос об обязательной вакцинации населения

В течение недели продолжается марафон вакцинации в регионах Грузии, во время которого было привито еще 1200 человек 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T22:57+0400

2021-10-24T22:57+0400

2021-10-24T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Не исключено, что в ноябре в Грузии будет поднят вопрос об обязательной вакцинации граждан, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе журналистам.К такому шагу, по словам главного эпидемиолога, Минздрав вынуждает прибегнуть низкая активность населения во время массовой вакцинации, темпы которой резко замедлились.Как отметил Гамкрелидзе, будет введена как прямая обязательная вакцинация для представителей определенных категорий, так и косвенная, когда невакцинированным гражданам создадут барьеры при посещении отдельных заведений или мероприятий.По его словам, в течение недели продолжается марафон вакцинации в регионах Грузии. Это способствовало небольшому росту вакцинирования среди сельского населения. По словам эпидемиолога, во время марафона было привито еще 1200 человек."Есть неправильные интерпретации, что это нормальный грипп, мы его легко перенесем, ну и что с того и т. д. Также начал таять лёд среди сельских врачей, несмотря на то, что они несколько раз прошли переподготовку. Они по-прежнему опасались вакцины, и ситуация постепенно улучшается на фоне участия этих мобильных бригад. Пусть немного, но за время марафона дополнительно вакцинировали 1200 человек", - сказал Гамкрелидзе.Эпидемиолог также подчеркнул, что для начала обязательной вакцинации число добровольно привитых от ковид граждан должно увеличиться до 35-37%. По официальным данным NCDC, полный курс вакцинации в Грузии прошли 923 970 человек или 32.4% взрослого населения.За минувшие сутки прививки сделали 4 209 человека.По словам Гамкрелидзе, эпидемилогическая ситуация в стране вызывает тревогу. Доля инфицированных из общего числа протестированных по данным на 21 октября составляет 10,73 %, за две недели – 9,06%, за семь дней – 9,13%.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 692 240 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4483 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 630 961 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 человека, а с начала пандемии – 9742.Из 3 436 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 1 208 случаев зарегистрировано в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211020/gruzinskie-predprinimateli-vystupayut-za-vvedenie-obyazatelnoy-vaktsinatsii-261306491.html

https://sputnik-georgia.ru/20211020/lotereya-dlya-vaktsinirovannykh-v-gruzii-ne-opravdala-nadezhd--epidemiolog-261331804.html

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, национальный центр по контролю заболеваний, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19