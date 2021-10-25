https://sputnik-georgia.ru/20211025/aktsiya-protivnikov-saakashvili-prokhodit-u-rustavskoy-tyurmy-261480631.html

Акция противников Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы

Акция противников Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы

Участники акции обещают оставаться у тюрьмы до поздней ночи, чтобы донести свой голос до заключенного Саакашвили 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T20:57+0400

2021-10-25T20:57+0400

2021-10-25T21:05+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

рустави

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261480154_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_c1053c5c1c2ea1c6872cff3a7a2129ac.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Акция противников освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у здания Руставской тюрьмы №12.На акции собралось несколько десятков человек. По их словам, все они приехали из Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия).Выступающие отмечают, что каждый из них стал жертвой "режима Саакашвили", пострадали либо они сами, либо их родные."Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию >>Из аппаратуры у собравшихся два микрофона и динамики. Нет ни сцены, ни баннеров.По словам участников, они организовали акцию спонтанно по собственной инициативе.Саакашвили должен сидеть в тюрьме и ответить за свои преступления, таков основной посыл участников акции.Политические голодовки в Грузии: когда, зачем, почему >>"Пусть сидит спокойно и не лезет из шкуры. А наши власти пусть не навязывают нам свою политику коабитации", - сказал один из участников акции.Участники акции обещают оставаться у здания тюрьмы до поздней ночи, чтобы донести свой голос до заключенного Саакашвили и напомнить ему о себе.На месте мобилизовано несколько экипажей патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, рустави, возвращение и арест саакашвили