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Акция противников Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы
Акция противников Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы
Участники акции обещают оставаться у тюрьмы до поздней ночи, чтобы донести свой голос до заключенного Саакашвили 25.10.2021, Sputnik Грузия
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михаил саакашвили
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Акция противников освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у здания Руставской тюрьмы №12.На акции собралось несколько десятков человек. По их словам, все они приехали из Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия).Выступающие отмечают, что каждый из них стал жертвой "режима Саакашвили", пострадали либо они сами, либо их родные."Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию &gt;&gt;Из аппаратуры у собравшихся два микрофона и динамики. Нет ни сцены, ни баннеров.По словам участников, они организовали акцию спонтанно по собственной инициативе.Саакашвили должен сидеть в тюрьме и ответить за свои преступления, таков основной посыл участников акции.Политические голодовки в Грузии: когда, зачем, почему &gt;&gt;"Пусть сидит спокойно и не лезет из шкуры. А наши власти пусть не навязывают нам свою политику коабитации", - сказал один из участников акции.Участники акции обещают оставаться у здания тюрьмы до поздней ночи, чтобы донести свой голос до заключенного Саакашвили и напомнить ему о себе.На месте мобилизовано несколько экипажей патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, рустави, возвращение и арест саакашвили

Акция противников Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы

20:57 25.10.2021 (обновлено: 21:05 25.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 25 октября 2021 года
Акция протеста противников Саакашвили у Руставской тюрьмы 25 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Участники акции обещают оставаться у тюрьмы до поздней ночи, чтобы донести свой голос до заключенного Саакашвили
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Акция противников освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у здания Руставской тюрьмы №12.
На акции собралось несколько десятков человек. По их словам, все они приехали из Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия).
Выступающие отмечают, что каждый из них стал жертвой "режима Саакашвили", пострадали либо они сами, либо их родные.
"Палач в тюрьме" – противники Саакашвили собрались у тюрьмы на акцию >>
Из аппаратуры у собравшихся два микрофона и динамики. Нет ни сцены, ни баннеров.
По словам участников, они организовали акцию спонтанно по собственной инициативе.
Саакашвили должен сидеть в тюрьме и ответить за свои преступления, таков основной посыл участников акции.
Политические голодовки в Грузии: когда, зачем, почему >>
"Пусть сидит спокойно и не лезет из шкуры. А наши власти пусть не навязывают нам свою политику коабитации", - сказал один из участников акции.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПатрульная полиция у Руставской тюрьмы во время ночной акции протеста
Патрульная полиция у Руставской тюрьмы во время ночной акции протеста - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Патрульная полиция у Руставской тюрьмы во время ночной акции протеста
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Участники акции обещают оставаться у здания тюрьмы до поздней ночи, чтобы донести свой голос до заключенного Саакашвили и напомнить ему о себе.
На месте мобилизовано несколько экипажей патрульной полиции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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