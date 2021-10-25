Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211025/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-942-261453064.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 942
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 942
За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, вылечились 4 650 пациентов, а с начала пандемии – 635 611 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T10:54+0400
2021-10-25T11:00+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462789_359:523:3071:2048_1920x0_80_0_0_e51b59a6f25f51ec6d6120bc745a1b85.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 942. Скончались 46 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 694 182 случая заражения. В ноябре в Грузии поднимут вопрос об обязательной вакцинации населения&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 650 человек, с начала пандемии – 635 611. Скончались 9 788.За сутки сделано 22 847 тестов, в том числе 13 643 на антиген и 9 204 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,5%, за последние 14 дней – 9,05%, за последние семь дней – 9,04%.К этому времени в Грузии сделано 1 950 693 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки 1 877.В карантине в данное время находятся 51 человек, в стационарах – 6 166, в ковид-гостиницах – 1 022.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462789_491:547:2492:2048_1920x0_80_0_0_a10b7655f050021bb5cd0821212aa8c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 942

10:54 25.10.2021 (обновлено: 11:00 25.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкПассажиры на станции метро "Университет" в Москве
Пассажиры на станции метро Университет в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк
За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, вылечились 4 650 пациентов, а с начала пандемии – 635 611
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 942. Скончались 46 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 694 182 случая заражения.
В ноябре в Грузии поднимут вопрос об обязательной вакцинации населения>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 650 человек, с начала пандемии – 635 611. Скончались 9 788.
За сутки сделано 22 847 тестов, в том числе 13 643 на антиген и 9 204 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,5%, за последние 14 дней – 9,05%, за последние семь дней – 9,04%.
К этому времени в Грузии сделано 1 950 693 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки 1 877.
В карантине в данное время находятся 51 человек, в стационарах – 6 166, в ковид-гостиницах – 1 022.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:41Пять писателей из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен
12:26Снег, дождь, гроза – синоптики предупреждает об ухудшении погоды
12:11Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе
11:54Инфекционист рассказал про бесполезность длинного локдауна
11:39COVID-статистика Грузии – смертность возросла
11:09Кому нельзя есть лук? Ответ врача
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 942
10:44Чемпионат Грузии по футболу – интрига еще жива
10:07Точный прогноз погоды в Тбилиси на 25-31 октября
09:36Береговой ракетный комплекс "Бал" поражает цели на дистанции 500 км
09:20Курс лари на понедельник – 3,14 GEL/$1
09:01Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии
08:32Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе
08:02Явка на президентских выборах в Узбекистане составила почти 81%
07:32Названа дата введения в Армении запрета на пластиковые пакеты
07:07Мамины архивы: как выглядел Моргенштерн до того, как прославился
07:01Премьер обещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии
02:09Землетрясение произошло в 17 километрах от Тбилиси
ВчераКонсилиум врачей допустят в тюремную больницу при необходимости - Минюст Грузии
ВчераВ ноябре в Грузии поднимут вопрос об обязательной вакцинации населения