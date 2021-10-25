https://sputnik-georgia.ru/20211025/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-942-261453064.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 942

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 942

За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, вылечились 4 650 пациентов, а с начала пандемии – 635 611 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 942. Скончались 46 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 694 182 случая заражения. В ноябре в Грузии поднимут вопрос об обязательной вакцинации населения>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 650 человек, с начала пандемии – 635 611. Скончались 9 788.За сутки сделано 22 847 тестов, в том числе 13 643 на антиген и 9 204 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,5%, за последние 14 дней – 9,05%, за последние семь дней – 9,04%.К этому времени в Грузии сделано 1 950 693 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки 1 877.В карантине в данное время находятся 51 человек, в стационарах – 6 166, в ковид-гостиницах – 1 022.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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