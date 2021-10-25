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Новый завод построят на востоке Грузии
Новый завод построят на востоке Грузии
Инвестор планирует вложить в создание предприятия 1,2 миллиона долларов и трудоустроить 50 человек 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T19:49+0400
2021-10-25T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Предприятие по производству изделий из стали построят в селе Марткопи Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли) в течение двух лет, сообщает Администрация правительства Грузии.Правительство сегодня утвердило постановление, согласно которому компании будет передан в форме прямой продажи находящийся в государственной собственности земельный участок несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания по символичной цене в 1 лари (примерно 0,32 доллара).Компания "Поладис сахли" планирует инвестировать 3,8 миллиона лари (1,2 миллиона долларов) и трудоустроить 50 человек.Компания на указанном участке земли планирует создать предприятие по производству изделий из стали, которое начнет функционировать в течение двух лет после издания постановления.В рамках проекта "Производи в Грузии" десятки бенефициаров уже пользуются компонентами проекта — доступность финансовых ресурсов и обеспечение инфраструктуры, также началась реализация соответствующих проектов.Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.Агентство, благодаря индустриальному компоненту и кредитно-гарантийному механизму или, проще говоря, субсидируя проценты по кредиту и банковским обеспечением, за эти годы поддержало 833 проекта. Общий объем инвестиций составил 1,8 млрд лари. Создано более 30 тысяч рабочих мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210927/gruzinskoe-predpriyatie-otkrylo-vystavochnyy-zal-protivopozharnoy-produktsii-259918425.html
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экономика, новости, грузия, производи в грузии, инвестиции

Новый завод построят на востоке Грузии

19:49 25.10.2021 (обновлено: 19:56 25.10.2021)
© photo: Sputnik / Aleksandr Korkka / Перейти в фотобанкРезка металла в металлургическом комбинате
Резка металла в металлургическом комбинате - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Aleksandr Korkka
/
Перейти в фотобанк
Инвестор планирует вложить в создание предприятия 1,2 миллиона долларов и трудоустроить 50 человек
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Предприятие по производству изделий из стали построят в селе Марткопи Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли) в течение двух лет, сообщает Администрация правительства Грузии.
Правительство сегодня утвердило постановление, согласно которому компании будет передан в форме прямой продажи находящийся в государственной собственности земельный участок несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания по символичной цене в 1 лари (примерно 0,32 доллара).
Компания "Поладис сахли" планирует инвестировать 3,8 миллиона лари (1,2 миллиона долларов) и трудоустроить 50 человек.
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Компания на указанном участке земли планирует создать предприятие по производству изделий из стали, которое начнет функционировать в течение двух лет после издания постановления.
В рамках проекта "Производи в Грузии" десятки бенефициаров уже пользуются компонентами проекта — доступность финансовых ресурсов и обеспечение инфраструктуры, также началась реализация соответствующих проектов.
Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.
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Агентство, благодаря индустриальному компоненту и кредитно-гарантийному механизму или, проще говоря, субсидируя проценты по кредиту и банковским обеспечением, за эти годы поддержало 833 проекта. Общий объем инвестиций составил 1,8 млрд лари. Создано более 30 тысяч рабочих мест.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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