https://sputnik-georgia.ru/20211025/novyy-zavod-postroyat-na-vostoke-gruzii-261478608.html

Новый завод построят на востоке Грузии

Новый завод построят на востоке Грузии

Инвестор планирует вложить в создание предприятия 1,2 миллиона долларов и трудоустроить 50 человек 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T19:49+0400

2021-10-25T19:49+0400

2021-10-25T19:56+0400

экономика

новости

грузия

производи в грузии

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24759/83/247598385_0:32:3076:1762_1920x0_80_0_0_ac60965ea73285dda98068e58ff1211f.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Предприятие по производству изделий из стали построят в селе Марткопи Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли) в течение двух лет, сообщает Администрация правительства Грузии.Правительство сегодня утвердило постановление, согласно которому компании будет передан в форме прямой продажи находящийся в государственной собственности земельный участок несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания по символичной цене в 1 лари (примерно 0,32 доллара).Компания "Поладис сахли" планирует инвестировать 3,8 миллиона лари (1,2 миллиона долларов) и трудоустроить 50 человек.Компания на указанном участке земли планирует создать предприятие по производству изделий из стали, которое начнет функционировать в течение двух лет после издания постановления.В рамках проекта "Производи в Грузии" десятки бенефициаров уже пользуются компонентами проекта — доступность финансовых ресурсов и обеспечение инфраструктуры, также началась реализация соответствующих проектов.Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.Агентство, благодаря индустриальному компоненту и кредитно-гарантийному механизму или, проще говоря, субсидируя проценты по кредиту и банковским обеспечением, за эти годы поддержало 833 проекта. Общий объем инвестиций составил 1,8 млрд лари. Создано более 30 тысяч рабочих мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210927/gruzinskoe-predpriyatie-otkrylo-vystavochnyy-zal-protivopozharnoy-produktsii-259918425.html

https://sputnik-georgia.ru/20210909/investitsii-v-gruziyu-prodolzhayut-sokraschatsya-259434133.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, производи в грузии, инвестиции