https://sputnik-georgia.ru/20210909/investitsii-v-gruziyu-prodolzhayut-sokraschatsya-259434133.html

Инвестиции в Грузию продолжают сокращаться

Инвестиции в Грузию продолжают сокращаться

Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды и Чехия 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T09:01+0400

2021-09-09T09:01+0400

2021-09-09T09:26+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке, сократился на 2,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 234,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Главной причиной сокращения инвестиций называется уменьшение уставного капитала, переход нескольких предприятий в собственность резидента Грузии и погашение кредитного обязательства.В Грузии построят первую в регионе Торговую деревню>>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м, по предварительной оценке, снизился на 52,9%, по сравнению с уточненными данными за 2019 год, и составил 616,9 миллиона долларов.Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды и Чехия.Инвестиции также поступили из Японии, Турции, Люксембурга, Швейцарии, Мальты, Маршалловых островов и других стран.Куда вкладываютСамыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом полугодии 2021 года были финансовый сектор, энергетика и перерабатывающая промышленность.Инвестиции также вкладывали в недвижимость, здравоохранение и социальную помощь, сельское хозяйство, рыболовство и другие отрасли экономики.РеинвестицииОдним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций. В частности, во втором квартале 2021 года реинвестиции составляли 190,7 миллиона долларов или 18,6% от общего объема инвестиций в страну.Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы. С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.Что обещает правительствоСогласно экономической программе правительства, власти обещают, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново. В постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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