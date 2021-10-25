https://sputnik-georgia.ru/20211025/vblizi-gruzino-armyanskoy-granitsy-proizoshlo-vtoroe-za-sutki-zemletryasenie-261482219.html

Вблизи грузино-армянской границы произошло второе за сутки землетрясение

Вблизи грузино-армянской границы произошло второе за сутки землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в Ширакской области Армении, однако в некоторых городах и селах Лорийской области его тоже почувствовали. 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T22:14+0400

2021-10-25T22:14+0400

2021-10-25T22:14+0400

новости

кавказ

армения

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23287/79/232877914_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_e25bbd28ff6a49a160c622cff4c62eda.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Землетрясение магнитудой 2.5 было зарегистрировано 25 октября в районе 21:00 на армяно-грузинской границе близ населенного пункта Бавра, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.Землетрясение произошло в 8 км к востоку от села Бавра Ширакской области, очаг залегал на глубине 10 км.В эпицентре сила подземных толчков составила 3 балла. Толчки силой в 2-3 балла ощущались также в городах Ташир и Алаверди, в селе Сарчапет Лорийской области.Отметим, что ранее в понедельник, в районе 16:57, землетрясение магнитудой 2.7 было зарегистрировано на армяно-грузинской границе, но в 10 км к северо-востоку от села Бавра. Очаг залегал на глубине 10 км. В эпицентре сила подземных толчков составила 3-4 балла.

https://sputnik-georgia.ru/20211025/zemletryasenie-proizoshlo-v-17-kilometrakh-ot-tbilisi-261450441.html

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, кавказ, армения, землетрясение