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https://sputnik-georgia.ru/20211025/vblizi-gruzino-armyanskoy-granitsy-proizoshlo-vtoroe-za-sutki-zemletryasenie-261482219.html
Вблизи грузино-армянской границы произошло второе за сутки землетрясение
Вблизи грузино-армянской границы произошло второе за сутки землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в Ширакской области Армении, однако в некоторых городах и селах Лорийской области его тоже почувствовали. 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Землетрясение магнитудой 2.5 было зарегистрировано 25 октября в районе 21:00 на армяно-грузинской границе близ населенного пункта Бавра, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.Землетрясение произошло в 8 км к востоку от села Бавра Ширакской области, очаг залегал на глубине 10 км.В эпицентре сила подземных толчков составила 3 балла. Толчки силой в 2-3 балла ощущались также в городах Ташир и Алаверди, в селе Сарчапет Лорийской области.Отметим, что ранее в понедельник, в районе 16:57, землетрясение магнитудой 2.7 было зарегистрировано на армяно-грузинской границе, но в 10 км к северо-востоку от села Бавра. Очаг залегал на глубине 10 км. В эпицентре сила подземных толчков составила 3-4 балла.
https://sputnik-georgia.ru/20211025/zemletryasenie-proizoshlo-v-17-kilometrakh-ot-tbilisi-261450441.html
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новости, кавказ, армения, землетрясение

Вблизи грузино-армянской границы произошло второе за сутки землетрясение

22:14 25.10.2021
© photo: Sputnik / G. Koposov / Перейти в фотобанкСейсмограмма землетрясения, архивное фото
Сейсмограмма землетрясения, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / G. Koposov
/
Перейти в фотобанк
Эпицентр землетрясения находился в Ширакской области Армении, однако в некоторых городах и селах Лорийской области его тоже почувствовали.
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Землетрясение магнитудой 2.5 было зарегистрировано 25 октября в районе 21:00 на армяно-грузинской границе близ населенного пункта Бавра, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
Землетрясение произошло в 8 км к востоку от села Бавра Ширакской области, очаг залегал на глубине 10 км.
Сейсмограф и сейсмологи - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Землетрясение произошло в 17 километрах от Тбилиси
02:09
В эпицентре сила подземных толчков составила 3 балла. Толчки силой в 2-3 балла ощущались также в городах Ташир и Алаверди, в селе Сарчапет Лорийской области.
Отметим, что ранее в понедельник, в районе 16:57, землетрясение магнитудой 2.7 было зарегистрировано на армяно-грузинской границе, но в 10 км к северо-востоку от села Бавра. Очаг залегал на глубине 10 км. В эпицентре сила подземных толчков составила 3-4 балла.
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