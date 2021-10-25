https://sputnik-georgia.ru/20211025/zemletryasenie-proizoshlo-v-17-kilometrakh-ot-tbilisi-261450441.html

Землетрясение произошло в 17 километрах от Тбилиси

Землетрясение произошло в 17 километрах от Тбилиси

По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T02:09+0400

2021-10-25T02:09+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в 17 километрах от Тбилиси у города Рустави, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 01:52 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 30 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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