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Землетрясение произошло в 17 километрах от Тбилиси
Землетрясение произошло в 17 километрах от Тбилиси
По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T02:09+0400
2021-10-25T02:29+0400
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землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в 17 километрах от Тбилиси у города Рустави, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 01:52 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 30 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, землетрясения в грузии

Землетрясение произошло в 17 километрах от Тбилиси

02:09 25.10.2021 (обновлено: 02:29 25.10.2021)
© AP Photo / Achmad IbrahimСейсмограф и сейсмологи
Сейсмограф и сейсмологи - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Achmad Ibrahim
По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в 17 километрах от Тбилиси у города Рустави, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 01:52 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 30 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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