https://sputnik-georgia.ru/20211026/nataliya-oreyro-poluchila-grazhdanstvo-rf-261491951.html

Наталия Орейро получила гражданство РФ

Наталия Орейро получила гражданство РФ

Широкая известность пришла к Орейро после исполнения главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел" 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T11:54+0400

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2021-10-26T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Знаменитая уругвайская исполнительница и актриса Наталия Орейро и ее сын Мерлин стали гражданами России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Широкая известность пришла к Орейро после исполнения главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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