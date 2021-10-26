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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211026/nataliya-oreyro-poluchila-grazhdanstvo-rf-261491951.html
Наталия Орейро получила гражданство РФ
Наталия Орейро получила гражданство РФ
Широкая известность пришла к Орейро после исполнения главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел" 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T11:54+0400
2021-10-26T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Знаменитая уругвайская исполнительница и актриса Наталия Орейро и ее сын Мерлин стали гражданами России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Широкая известность пришла к Орейро после исполнения главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, новости из россии, наталия орейро, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды

Наталия Орейро получила гражданство РФ

11:54 26.10.2021
© photo: Sputnik / Viktor Vytolsky / Перейти в фотобанкТоржественное открытие пресс-центра ЧМ в Москве
Торжественное открытие пресс-центра ЧМ в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Viktor Vytolsky
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Широкая известность пришла к Орейро после исполнения главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел"
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Знаменитая уругвайская исполнительница и актриса Наталия Орейро и ее сын Мерлин стали гражданами России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"Принять в гражданство РФ следующих лиц ... Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", – цитирует текст документа РИА Новости.
Широкая известность пришла к Орейро после исполнения главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел".
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