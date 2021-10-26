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Наталия Орейро получила гражданство РФ
© photo: Sputnik / Viktor Vytolsky / Перейти в фотобанкТоржественное открытие пресс-центра ЧМ в Москве
© photo: Sputnik / Viktor Vytolsky/
Широкая известность пришла к Орейро после исполнения главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел"
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Знаменитая уругвайская исполнительница и актриса Наталия Орейро и ее сын Мерлин стали гражданами России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"Принять в гражданство РФ следующих лиц ... Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", – цитирует текст документа РИА Новости.
Широкая известность пришла к Орейро после исполнения главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел".
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