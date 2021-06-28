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Актриса и певица Наталия Орейро

Такой Наталию Орейро вы не видели – преображение роковой красотки

© photo: Sputnik / Viktor Vytolsky
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (241)
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Sputnik Грузия
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Знойная блондинка в красном – что заставило звезду "Дикого ангела" так кардинально сменить внешность?

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро (Natalia Oreiro) приятно удивила своих поклонников: звезда сериала "Дикий ангел" предстала в непривычном для себя откровенном образе – новый цвет волос и пиджак на голое тело. 

44-летняя Наталия Орейро перевоплотилась в знойную блондинку и примерила на себя амплуа коварной соблазнительницы. Фото и видео ее пикантного облачения знаменитость опубликовала в Instagram.

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Публикация от Natalia Oreiro|Наталия Орейро (@nataliaoreirosoy)

Звезда надела красный блейзер оригинального кроя с внушительным декольте и вырезом на спине. Орейро дополнила свой лук классическими брюками в тон и лаковыми ботфортами. 

"Привет, блондинка! Образ мечты!" – прокомментировала Наталия на русском языке. Как выяснилось, звезда решилась на бьюти-преображение, готовясь к роли первой леди Аргентины Эвы Перон. 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (241)
Теги:
Наталия Орейро

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