Такой Наталию Орейро вы не видели – преображение роковой красотки

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро (Natalia Oreiro) приятно удивила своих поклонников: звезда сериала "Дикий ангел" предстала в непривычном для себя откровенном образе – новый цвет волос и пиджак на голое тело.
44-летняя Наталия Орейро перевоплотилась в знойную блондинку и примерила на себя амплуа коварной соблазнительницы. Фото и видео ее пикантного облачения знаменитость опубликовала в Instagram.
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Звезда надела красный блейзер оригинального кроя с внушительным декольте и вырезом на спине. Орейро дополнила свой лук классическими брюками в тон и лаковыми ботфортами.
"Привет, блондинка! Образ мечты!" – прокомментировала Наталия на русском языке. Как выяснилось, звезда решилась на бьюти-преображение, готовясь к роли первой леди Аргентины Эвы Перон.
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