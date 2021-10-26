https://sputnik-georgia.ru/20211026/tbilisi-gotovitsya-k-bolshoy-aktsii-gruzinskoy-mechty--261504325.html

Тбилиси готовится к большой акции "Грузинской мечты"

Тбилиси готовится к большой акции "Грузинской мечты"

Акция правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" состоится 27 октября на Площади Свободы 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T15:46+0400

2021-10-26T15:46+0400

2021-10-26T16:01+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

тбилиси

грузинская мечта

транспорт

акция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24824/83/248248320_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_a274a6d296513cad18156b6f6ea0601b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Транспортное движение в центр Тбилиси на проспекте Руставели и прилегающих улицах в связи с запланированной масштабной акцией правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет ограничено с 00:00 27 октября, об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.Сторонники правящей партии соберутся на Площади Свободы в 17:00 в среду.Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию>>Транспортное движение будет перекрыто по улицам Коте Апхази и Шалвы Дадиани в направлении площади Свободы. Передвижение на частном транспорте будет возможно через улицы Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.Что касается проспекта Руставели, движение от площади Первой республики в сторону Площади Свободы будет ограничено с 17:00. Движение будет возможно по Правой набережной до пандуса у моста Бараташвили. Аналогично транспорт сможет передвигаться и в обратную сторону.Попасть с улицы Меликишвили на Мтацминдскую улицу можно будет через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.От Мтацминда до улицы Меликишвили и станции метро "Руставели" будет разрешен проезд по улицам Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.Частные автомобили, следующие от станции метро "Руставели" в направлении площади Свободы, могут проехать через улицы Михаила Джавахишвили и Правую набережную Куры.Специальные маршруты установлены и для муниципального транспорта."Грузинская мечта" соберет сторонников в Тбилиси, чтобы "победить зло">>Ранее, 14 октября, на Площади Свободы акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 26 дней голодает в тюрьме, провела самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек.Акции проводятся в стране в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, который пройдет в Грузии 30 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" готовятся ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является "Единое национальное движение".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта, транспорт, акция