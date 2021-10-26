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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T07:01+0400
2021-10-26T08:57+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,2% и составила 100,81 доллара с доходностью 2,56%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,74%, торги закрылись с доходностью 2,23% по цене 106,44 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 103,11 пункта с доходностью 4,72%, за неделю цена повысилась на 0,17%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии &gt;&gt;Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,29% до 101,42 пункта, доходность составила 3,76%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 1,69% и составила 15,14 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 115 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,0-16,1 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году &gt;&gt;Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 3,45% и составила 6,15 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 145 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,01-6,37 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 4,27% до 15,62 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 111 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,0-16,86 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 26.10.2021 (обновлено: 08:57 26.10.2021)
© AFP / BEN STANSALLТрейдеры и торги. Лондонская фондовая биржа
Трейдеры и торги. Лондонская фондовая биржа - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© AFP / BEN STANSALL
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,2% и составила 100,81 доллара с доходностью 2,56%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,74%, торги закрылись с доходностью 2,23% по цене 106,44 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 103,11 пункта с доходностью 4,72%, за неделю цена повысилась на 0,17%.
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,29% до 101,42 пункта, доходность составила 3,76%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 1,69% и составила 15,14 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 115 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,0-16,1 фунта за акцию.
Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 3,45% и составила 6,15 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 145 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,01-6,37 фунта.
Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 4,27% до 15,62 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 111 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,0-16,86 фунта за акцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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