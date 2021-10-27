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Голодовка Саакашвили: Европейская народная партия обратилась к властям Грузии
Голодовка Саакашвили: Европейская народная партия обратилась к властям Грузии
Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", созданная Саакашвили, является членом ЕНП 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T15:04+0400
2021-10-27T15:17+0400
политика
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Европейская народная партия (ЕНП) обеспокоена состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и призывает власти перевести его в гражданскую клинику, говорится в заявлении партии, распространенном в микроблоге Twitter.Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию&gt;&gt;Саакашвили голодает уже 27-й день. Личный врач заключенного опасается за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь, Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.Ранее заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что тюремная больница оснащена всем оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации.Европейская народная партия (ЕНП) — самая большая европейская политическая партия. Она основана в 1976 году и представлена во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", созданная Михаилом Саакашвили, является членом ЕНП с 2008 года.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211026/lechaschiy-vrach-saakashvili-zayavil-o-neobkhodimosti-rasshireniya-konsiliuma-vrachey-261492716.html
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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили

Голодовка Саакашвили: Европейская народная партия обратилась к властям Грузии

15:04 27.10.2021 (обновлено: 15:17 27.10.2021)
© Facebook / Mikheil SaakashviliМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© Facebook / Mikheil Saakashvili
Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", созданная Саакашвили, является членом ЕНП
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Европейская народная партия (ЕНП) обеспокоена состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и призывает власти перевести его в гражданскую клинику, говорится в заявлении партии, распространенном в микроблоге Twitter.
Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию>>
Саакашвили голодает уже 27-й день. Личный врач заключенного опасается за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь, Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.
Ранее заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что тюремная больница оснащена всем оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации.

"Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Саакашвили. Мы призываем власти Грузии срочно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую гражданскую больницу. Игнорируя эту необходимость власти несут ответственность за любое ухудшение его здоровья", - говорится в заявлении.

Европейская народная партия (ЕНП) — самая большая европейская политическая партия. Она основана в 1976 году и представлена во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", созданная Михаилом Саакашвили, является членом ЕНП с 2008 года.
Портрет Михаила Саакашвили у Руставской тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
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Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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