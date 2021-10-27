https://sputnik-georgia.ru/20211027/golodovka-saakashvili-evropeyskaya-narodnaya-partiya-obratilas-k-vlastyam-gruzii-261530361.html

Голодовка Саакашвили: Европейская народная партия обратилась к властям Грузии

Голодовка Саакашвили: Европейская народная партия обратилась к властям Грузии

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", созданная Саакашвили, является членом ЕНП 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T15:04+0400

2021-10-27T15:04+0400

2021-10-27T15:17+0400

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возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Европейская народная партия (ЕНП) обеспокоена состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и призывает власти перевести его в гражданскую клинику, говорится в заявлении партии, распространенном в микроблоге Twitter.Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию>>Саакашвили голодает уже 27-й день. Личный врач заключенного опасается за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь, Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.Ранее заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что тюремная больница оснащена всем оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации.Европейская народная партия (ЕНП) — самая большая европейская политическая партия. Она основана в 1976 году и представлена во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", созданная Михаилом Саакашвили, является членом ЕНП с 2008 года.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211026/lechaschiy-vrach-saakashvili-zayavil-o-neobkhodimosti-rasshireniya-konsiliuma-vrachey-261492716.html

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили