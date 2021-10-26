https://sputnik-georgia.ru/20211026/lechaschiy-vrach-saakashvili-zayavil-o-neobkhodimosti-rasshireniya-konsiliuma-vrachey-261492716.html

Лечащий врач Саакашвили заявил о необходимости расширения консилиума врачей

Лечащий врач Саакашвили заявил о необходимости расширения консилиума врачей

Он отметил, Саакашвили согласен на госпитализацию в том случае, если его переведут в многопрофильную гражданскую клинику 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T12:11+0400

2021-10-26T12:11+0400

2021-10-26T12:11+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Консилиум врачей, занимающихся лечением экс-президента Михаила Саакашвили, должен пополниться гастроэнтерологом и специалистом по аритмии, считает личный врач политика Николоз Кипшидзе.Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат>>Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 26-й день. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. А сам Саакашвили, его личный врач и адвокаты настаивают на многопрофильной гражданской клинике.Кипшидзе еще раз сказал журналистам, что Саакашвили согласен на госпитализацию в том случае, если его переведут в многопрофильную гражданскую клинику.Ранее заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что клиника учреждения №18 оснащена всем оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации. В свою очередь, министр юстиции Рати Брегадзе отметил, что в случае необходимости Минюст готов предоставить членам консилиума врачей возможность посетить медицинское учреждение №18, куда могут госпитализировать Саакашвили.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, михаил саакашвили, грузия - ес, возвращение и арест саакашвили