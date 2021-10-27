https://sputnik-georgia.ru/20211027/gruzinskaya-mechta-ne-isklyuchaet-provokatsiy-na-svoey-aktsii-v-tbilisi-261528279.html
"Грузинская мечта" не исключает провокаций на своей акции в Тбилиси
"Грузинская мечта" не исключает провокаций на своей акции в Тбилиси
Масштабное итоговое собрание правящая партия перед вторым туром местных выборов проводит на Площади Свободы 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T13:35+0400
2021-10-27T13:35+0400
2021-10-27T13:43+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
грузинская мечта
акция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/01/249897924_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6eab2e9b925f4c2693dc923fe8d5be3d.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призвала своих сторонников не поддаваться на провокации, которые могут произойти в ходе запланированной на сегодня масштабной акции в Тбилиси.Акция правящей партии на Площади Свободы намечена на 17:00 по местном времени. С самого утра в столицу организованно направляются колонны микроавтобусов со сторонниками "Грузинской мечты" со всех регионов.Кто больше? Эксперт объяснил, почему "Мечта" собирает сторонников и что от этого зависит>>Как заявил на брифинге один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе, не исключено, что активисты "Единого национального движения" устроят провокации.В "Грузинской мечте" подчеркивают, что этим мирным собранием они подведут итоги предвыборной компании.Тбилиси готовится к большой акции "Грузинской мечты">>Ранее, 14 октября, на Площади Свободы акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 26 дней голодает в тюрьме, провела самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек.Акции проводятся в стране в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, который пройдет в Грузии 30 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" готовятся ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является "Единое национальное движение".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/01/249897924_72:55:1137:853_1920x0_80_0_0_0fd1e9807ecbc7af18ff69fe6360c472.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, грузинская мечта, акция
"Грузинская мечта" не исключает провокаций на своей акции в Тбилиси
13:35 27.10.2021 (обновлено: 13:43 27.10.2021)
Масштабное итоговое собрание правящая партия перед вторым туром местных выборов проводит на Площади Свободы
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призвала своих сторонников не поддаваться на провокации, которые могут произойти в ходе запланированной на сегодня масштабной акции в Тбилиси.
Акция правящей партии на Площади Свободы намечена на 17:00 по местном времени. С самого утра в столицу организованно направляются колонны микроавтобусов со сторонниками "Грузинской мечты" со всех регионов.
Как заявил на брифинге один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе, не исключено, что активисты "Единого национального движения" устроят провокации.
"Возможно будут небольшие провокации со стороны целого ряда партийных активистов, и, к сожалению, со стороны представителей медиа. Они постараются создать напряженный фон. Прошу и призываю всех наших сторонников, не вестись на эти провокации. Я уверен, они не смогут бросить тень на наше собрание", - заявил Мдинарадзе.
В "Грузинской мечте" подчеркивают, что этим мирным собранием они подведут итоги предвыборной компании.
Ранее, 14 октября, на Площади Свободы акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 26 дней голодает в тюрьме, провела самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек.
Акции проводятся в стране в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, который пройдет в Грузии 30 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" готовятся ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является "Единое национальное движение".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.