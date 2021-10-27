https://sputnik-georgia.ru/20211027/gruzinskaya-mechta-ne-isklyuchaet-provokatsiy-na-svoey-aktsii-v-tbilisi-261528279.html

"Грузинская мечта" не исключает провокаций на своей акции в Тбилиси

"Грузинская мечта" не исключает провокаций на своей акции в Тбилиси

Масштабное итоговое собрание правящая партия перед вторым туром местных выборов проводит на Площади Свободы 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призвала своих сторонников не поддаваться на провокации, которые могут произойти в ходе запланированной на сегодня масштабной акции в Тбилиси.Акция правящей партии на Площади Свободы намечена на 17:00 по местном времени. С самого утра в столицу организованно направляются колонны микроавтобусов со сторонниками "Грузинской мечты" со всех регионов.Кто больше? Эксперт объяснил, почему "Мечта" собирает сторонников и что от этого зависит>>Как заявил на брифинге один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе, не исключено, что активисты "Единого национального движения" устроят провокации.В "Грузинской мечте" подчеркивают, что этим мирным собранием они подведут итоги предвыборной компании.Тбилиси готовится к большой акции "Грузинской мечты">>Ранее, 14 октября, на Площади Свободы акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 26 дней голодает в тюрьме, провела самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек.Акции проводятся в стране в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, который пройдет в Грузии 30 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" готовятся ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является "Единое национальное движение".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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