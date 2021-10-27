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https://sputnik-georgia.ru/20211027/loboda-v-obraze-nevesty-stala-zvezdoy-pokaza-gruzinskogo-dizaynera-261527735.html
Лобода в образе невесты стала звездой показа грузинского дизайнера
Лобода в образе невесты стала звездой показа грузинского дизайнера
39-летняя певица приняла участие в модном показе бренда Bicholla, где появилась под звуки марша Мендельсона 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T13:38+0400
2021-10-27T13:38+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светлана лобода
бичолла
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода вышла в свет в образе невесты: звезда приняла участие в модном показе грузинского бренда Bicholla и сразила всех зрителей. Не так давно в Петровском Путевом Дворце состоялся показ коллекции грузинского дизайнера Бичолла Тетрадзе - "Сон в летнюю ночь" по мотивам пьесы Шекспира. Показ запомнился присутствующим не только благодаря эффектным нарядам, но и присутствием звезды российского шоу-бизнеса. Лобода стала звездой показала Бичоллы Тетрадзе: артистка вышла на подиум под звуки марша Мендельсона. На Светлане было надето роскошное свадебное платье, расшитое крупными цветами и мелкими декоративными украшениями. В показе также приняли участие певица Ханна, блогер Маша Миногарова, а также жена Моргенштерна Дилара. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светлана лобода, бичолла, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Лобода в образе невесты стала звездой показа грузинского дизайнера

13:38 27.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКонцерт певицы Loboda
Концерт певицы Loboda - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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39-летняя певица приняла участие в модном показе бренда Bicholla, где появилась под звуки марша Мендельсона
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода вышла в свет в образе невесты: звезда приняла участие в модном показе грузинского бренда Bicholla и сразила всех зрителей.
Не так давно в Петровском Путевом Дворце состоялся показ коллекции грузинского дизайнера Бичолла Тетрадзе - "Сон в летнюю ночь" по мотивам пьесы Шекспира. Показ запомнился присутствующим не только благодаря эффектным нарядам, но и присутствием звезды российского шоу-бизнеса.
Лобода стала звездой показала Бичоллы Тетрадзе: артистка вышла на подиум под звуки марша Мендельсона.
На Светлане было надето роскошное свадебное платье, расшитое крупными цветами и мелкими декоративными украшениями. В показе также приняли участие певица Ханна, блогер Маша Миногарова, а также жена Моргенштерна Дилара.
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