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https://sputnik-georgia.ru/20211019/superzvezda-loboda-v-derzkom-naryade-otmetila-den-rozhdeniya-v-dubae-260681190.html
"Суперзвезда": Лобода в дерзком наряде отметила день рождения в Дубае
"Суперзвезда": Лобода в дерзком наряде отметила день рождения в Дубае
Свое 39-летие звезда встретила на берегу моря. Популярная певица устроила роскошную вечеринку в своем стиле 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T14:10+0400
2021-10-19T14:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светлана лобода
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода отпраздновала день рождения в Дубае – на пляжной вечеринке звезда появилась в дерзком наряде. 18 октября Лободе исполнилось 39 лет. Свой праздник звезда встретила на берегу моря в Дубае. В честь этого торжества на пляже расставили столы, заставленные вкусными яствами и бокалами с шампанским. Для близких и друзей певицы играл ди-джей, выступали музыканты и зажигали танцоры. Для вечеринки в честь дня рождения Лобода выбрала очень дерзкий и провокационный наряд – черный топ и шорты с завышенной талией. Поверх наряда звезда надела полупрозрачное платье-сетку, расшитое стразами. Праздник затянулся до поздней ночи и завершился ярким фейерверком с признанием в любви от возлюбленного артистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светлана лобода, российский шоу-бизнес

"Суперзвезда": Лобода в дерзком наряде отметила день рождения в Дубае

14:10 19.10.2021
164
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПевица LOBODA (Светлана Лобода)
Певица LOBODA (Светлана Лобода) - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Свое 39-летие звезда встретила на берегу моря. Популярная певица устроила роскошную вечеринку в своем стиле
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода отпраздновала день рождения в Дубае – на пляжной вечеринке звезда появилась в дерзком наряде. 18 октября Лободе исполнилось 39 лет.
Свой праздник звезда встретила на берегу моря в Дубае. В честь этого торжества на пляже расставили столы, заставленные вкусными яствами и бокалами с шампанским. Для близких и друзей певицы играл ди-джей, выступали музыканты и зажигали танцоры.
Для вечеринки в честь дня рождения Лобода выбрала очень дерзкий и провокационный наряд – черный топ и шорты с завышенной талией. Поверх наряда звезда надела полупрозрачное платье-сетку, расшитое стразами.
Праздник затянулся до поздней ночи и завершился ярким фейерверком с признанием в любви от возлюбленного артистки.
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