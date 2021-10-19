https://sputnik-georgia.ru/20211019/superzvezda-loboda-v-derzkom-naryade-otmetila-den-rozhdeniya-v-dubae-260681190.html
"Суперзвезда": Лобода в дерзком наряде отметила день рождения в Дубае
"Суперзвезда": Лобода в дерзком наряде отметила день рождения в Дубае
Свое 39-летие звезда встретила на берегу моря. Популярная певица устроила роскошную вечеринку в своем стиле 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T14:10+0400
2021-10-19T14:10+0400
2021-10-19T14:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светлана лобода
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252597999_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cb376cc4ccce31f45263404f1f6562ea.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода отпраздновала день рождения в Дубае – на пляжной вечеринке звезда появилась в дерзком наряде. 18 октября Лободе исполнилось 39 лет. Свой праздник звезда встретила на берегу моря в Дубае. В честь этого торжества на пляже расставили столы, заставленные вкусными яствами и бокалами с шампанским. Для близких и друзей певицы играл ди-джей, выступали музыканты и зажигали танцоры. Для вечеринки в честь дня рождения Лобода выбрала очень дерзкий и провокационный наряд – черный топ и шорты с завышенной талией. Поверх наряда звезда надела полупрозрачное платье-сетку, расшитое стразами. Праздник затянулся до поздней ночи и завершился ярким фейерверком с признанием в любви от возлюбленного артистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252597999_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_7db4fb9f83cf5189c039731f2c235f36.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
светлана лобода, российский шоу-бизнес
"Суперзвезда": Лобода в дерзком наряде отметила день рождения в Дубае
Свое 39-летие звезда встретила на берегу моря. Популярная певица устроила роскошную вечеринку в своем стиле
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода отпраздновала день рождения в Дубае – на пляжной вечеринке звезда появилась в дерзком наряде. 18 октября Лободе исполнилось 39 лет.
Свой праздник звезда встретила на берегу моря в Дубае. В честь этого торжества на пляже расставили столы, заставленные вкусными яствами и бокалами с шампанским. Для близких и друзей певицы играл ди-джей, выступали музыканты и зажигали танцоры.
Для вечеринки в честь дня рождения Лобода выбрала очень дерзкий и провокационный наряд – черный топ и шорты с завышенной талией. Поверх наряда звезда надела полупрозрачное платье-сетку, расшитое стразами.
Праздник затянулся до поздней ночи и завершился ярким фейерверком с признанием в любви от возлюбленного артистки.
Скучная и слабая: новую песню Лободы "разнесли" в Сети
Светлана Лобода объяснила, почему переехала в Европу
Лобода в топе-невидимке "ослепила" Сеть
и поддержала летний тренд
Огненная женщина
: Лобода устроила яркое дефиле и представила новый клип
Вся в маму: Лобода похвасталась старшей дочкой и удивила Сеть
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.