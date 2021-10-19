https://sputnik-georgia.ru/20211019/superzvezda-loboda-v-derzkom-naryade-otmetila-den-rozhdeniya-v-dubae-260681190.html

"Суперзвезда": Лобода в дерзком наряде отметила день рождения в Дубае

"Суперзвезда": Лобода в дерзком наряде отметила день рождения в Дубае

Свое 39-летие звезда встретила на берегу моря. Популярная певица устроила роскошную вечеринку в своем стиле 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T14:10+0400

2021-10-19T14:10+0400

2021-10-19T14:10+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

светлана лобода

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода отпраздновала день рождения в Дубае – на пляжной вечеринке звезда появилась в дерзком наряде. 18 октября Лободе исполнилось 39 лет. Свой праздник звезда встретила на берегу моря в Дубае. В честь этого торжества на пляже расставили столы, заставленные вкусными яствами и бокалами с шампанским. Для близких и друзей певицы играл ди-джей, выступали музыканты и зажигали танцоры. Для вечеринки в честь дня рождения Лобода выбрала очень дерзкий и провокационный наряд – черный топ и шорты с завышенной талией. Поверх наряда звезда надела полупрозрачное платье-сетку, расшитое стразами. Праздник затянулся до поздней ночи и завершился ярким фейерверком с признанием в любви от возлюбленного артистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светлана лобода, российский шоу-бизнес