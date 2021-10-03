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https://sputnik-georgia.ru/20211003/skuchnaya-i-slabaya-novuyu-pesnyu-lobody-raznesli-v-seti-260108631.html
Скучная и слабая: новую песню Лободы "разнесли" в Сети
Скучная и слабая: новую песню Лободы "разнесли" в Сети
Поклонники решили отреагировать на новую премьеру от певицы. Не все фанаты оценили старания звезды российского шоу-бизнеса 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T13:03+0400
2021-10-03T13:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светлана лобода
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Поклонники решили отреагировать на новую премьеру от певицы. Не все фанаты оценили старания звезды российского шоу-бизнеса.Новую песню певицы Светланы Лободы раскритиковали в Сети. Фанаты посчитали ее скучной, грустной и нехарактерной для артистки.Лобода поделилась очередной публикацией в Инстаграм. Звезда опубликовала фрагмент своей новой песни под названием Americano. Певица понадеялась, что композиция придется по вкусу ее слушателям, но все пошло не по плану.Лобода рассказала, что уже начала грустить по ушедшему лету и ее все чаще посещают лирические мысли, а также попросила поклонников оценить свой новый шедевр."Хочется услышать ваши мысли, ощущения. Тронула ли вас эта песня", – написала звезда.Некоторые подписчики похвалили певицу и заявили, что песня оставила след в душе каждого. Но нашлись и те, кто буквально "разнес" творение Лободы."Худшая. Скучно и вторично", "Почему столько грусти в твоих песнях? Надоело", "Слабо, Света", "Мне не понравилось, уж извините", "Песня ни о чем", – написали фанаты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светлана лобода, российский шоу-бизнес

Скучная и слабая: новую песню Лободы "разнесли" в Сети

13:03 03.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Lizlova / Перейти в фотобанкПевица Лобода
Певица Лобода - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Lizlova
/
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Поклонники решили отреагировать на новую премьеру от певицы. Не все фанаты оценили старания звезды российского шоу-бизнеса
ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Поклонники решили отреагировать на новую премьеру от певицы. Не все фанаты оценили старания звезды российского шоу-бизнеса.
Новую песню певицы Светланы Лободы раскритиковали в Сети. Фанаты посчитали ее скучной, грустной и нехарактерной для артистки.
Лобода поделилась очередной публикацией в Инстаграм. Звезда опубликовала фрагмент своей новой песни под названием Americano. Певица понадеялась, что композиция придется по вкусу ее слушателям, но все пошло не по плану.
Лобода рассказала, что уже начала грустить по ушедшему лету и ее все чаще посещают лирические мысли, а также попросила поклонников оценить свой новый шедевр.
"Хочется услышать ваши мысли, ощущения. Тронула ли вас эта песня", – написала звезда.
Некоторые подписчики похвалили певицу и заявили, что песня оставила след в душе каждого. Но нашлись и те, кто буквально "разнес" творение Лободы.
"Худшая. Скучно и вторично", "Почему столько грусти в твоих песнях? Надоело", "Слабо, Света", "Мне не понравилось, уж извините", "Песня ни о чем", – написали фанаты.
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