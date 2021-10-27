Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211027/zavershilsya-pervyy-etap-obnovleniya-parka-vake-v-tbilisi-261526530.html
Завершился первый этап обновления парка Ваке в Тбилиси
Завершился первый этап обновления парка Ваке в Тбилиси
Новый облик одного из красивейших парков столицы городскому бюджету обойдется более 21 млн лари 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T13:23+0400
2021-10-27T13:23+0400
новости
грузия
тбилиси
парк ваке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/64/248536469_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d09b2491239d746f5f3b11e18e3421c.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Первый этап ремонтных работ в столичном парке Ваке завершился, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Каладзе подчеркнул, что поскольку парк является памятником культурного наследия, работы ведутся без агрессивного вмешательства на основе предпроектных исследований и карты функционального зонирования, разработанной в 2019 году.В Тбилиси восстановят старейший Верийский парк&gt;&gt;Мэр рассказал, что в парке Ваке уже воссоздан в первозданном виде исторический фонтан, а на основе дендрологических исследований полностью восстановлена растительность - высажено 5 673 кустарников и 1 338 деревьев разных пород, планируется гидропосев газона на площади 80 тысяч квадратных метров."В рамках проекта уже обновлена парковая мебель, пешеходные и велосипедные дорожки. Дополнительно были обустроены дорожки, адаптированные для людей с ограниченными возможностями", - пояснил Каладзе.В Тбилиси обновили парк Маршала Геловани&gt;&gt;По словам мэра, уже оборудованы детские площадки, амфитеатр, место для пикника со столами и стульями, общественные туалеты, фонтаны с питьевой водой и игровая площадка для животных, новые системы орошения, дренажа, канализации и электроснабжения.Как сказал Каладзе, начинается второй этап работ по восстановлению парка Ваке, что означает полное восстановление каскада и фонтанов. Конструкция каскада будет полностью обновлена с использованием тех же материалов и визуальных эффектов. Кроме этого будет полностью изменена система водоснабжения.На восстановление парка Ваке потрачено 17,6 миллиона лари (5,6 млн долларов) и дополнительно 3,5 миллиона лари (более 1,1 миллиона долларов) на его озеленение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/64/248536469_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d223bd50958f71be510cbfb2af360de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, тбилиси, парк ваке

Завершился первый этап обновления парка Ваке в Тбилиси

13:23 27.10.2021
© Sputnik / Viktor KaminskyВесна в столице Грузии. Парк Ваке. Люди гуляют по дорожкам в хорошую погоду
Весна в столице Грузии. Парк Ваке. Люди гуляют по дорожкам в хорошую погоду - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Новый облик одного из красивейших парков столицы городскому бюджету обойдется более 21 млн лари
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Первый этап ремонтных работ в столичном парке Ваке завершился, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Каладзе подчеркнул, что поскольку парк является памятником культурного наследия, работы ведутся без агрессивного вмешательства на основе предпроектных исследований и карты функционального зонирования, разработанной в 2019 году.
В Тбилиси восстановят старейший Верийский парк>>
"Примечательно, что такой масштабной реабилитации не проводилось ни разу за все время существования парка Ваке... Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и запланировали ряд подобных проектов и на будущее", - сказал Каладзе.
Мэр рассказал, что в парке Ваке уже воссоздан в первозданном виде исторический фонтан, а на основе дендрологических исследований полностью восстановлена растительность - высажено 5 673 кустарников и 1 338 деревьев разных пород, планируется гидропосев газона на площади 80 тысяч квадратных метров.
"В рамках проекта уже обновлена парковая мебель, пешеходные и велосипедные дорожки. Дополнительно были обустроены дорожки, адаптированные для людей с ограниченными возможностями", - пояснил Каладзе.
В Тбилиси обновили парк Маршала Геловани>>
По словам мэра, уже оборудованы детские площадки, амфитеатр, место для пикника со столами и стульями, общественные туалеты, фонтаны с питьевой водой и игровая площадка для животных, новые системы орошения, дренажа, канализации и электроснабжения.
Как сказал Каладзе, начинается второй этап работ по восстановлению парка Ваке, что означает полное восстановление каскада и фонтанов. Конструкция каскада будет полностью обновлена с использованием тех же материалов и визуальных эффектов. Кроме этого будет полностью изменена система водоснабжения.
На восстановление парка Ваке потрачено 17,6 миллиона лари (5,6 млн долларов) и дополнительно 3,5 миллиона лари (более 1,1 миллиона долларов) на его озеленение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:38Лобода в образе невесты стала звездой показа грузинского дизайнера
13:35"Грузинская мечта" не исключает провокаций на своей акции в Тбилиси
13:23Завершился первый этап обновления парка Ваке в Тбилиси
13:08МВД Грузии изъяло очередную партию оружия: задержаны четыре человека
12:53Новый винный кооператив открылся на востоке Грузии
12:38COVID-статистика Грузии: новых инфицированных больше четырех тысяч
12:23Американский актер Тимоти Шаламе поделился снимком грузинской поклонницы
12:08Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев
11:48Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию
11:44Абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии – премьер
11:29Регулятор США рекомендовал вакцинировать детей от 5 до 11 лет
11:21"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото
11:15Индийские эксперты намерены изучить новый штамм коронавируса AY.4.2
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 337
10:49"Мы теперь не столь уверены..." - Мясников развеял миф о красном мясе
09:20Курс лари на среду – 3,1428 GEL/$1
09:01Какие цены на квартиры в новостройках Тбилиси – новая статистика
08:31"Спутник V" эффективен и против новой мутации COVID-19 — ученый
08:00Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes
07:32Создан светильник, убивающий коронавирус