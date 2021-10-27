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Завершился первый этап обновления парка Ваке в Тбилиси
Завершился первый этап обновления парка Ваке в Тбилиси
Новый облик одного из красивейших парков столицы городскому бюджету обойдется более 21 млн лари 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T13:23+0400
2021-10-27T13:23+0400
2021-10-27T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Первый этап ремонтных работ в столичном парке Ваке завершился, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Каладзе подчеркнул, что поскольку парк является памятником культурного наследия, работы ведутся без агрессивного вмешательства на основе предпроектных исследований и карты функционального зонирования, разработанной в 2019 году.В Тбилиси восстановят старейший Верийский парк>>Мэр рассказал, что в парке Ваке уже воссоздан в первозданном виде исторический фонтан, а на основе дендрологических исследований полностью восстановлена растительность - высажено 5 673 кустарников и 1 338 деревьев разных пород, планируется гидропосев газона на площади 80 тысяч квадратных метров."В рамках проекта уже обновлена парковая мебель, пешеходные и велосипедные дорожки. Дополнительно были обустроены дорожки, адаптированные для людей с ограниченными возможностями", - пояснил Каладзе.В Тбилиси обновили парк Маршала Геловани>>По словам мэра, уже оборудованы детские площадки, амфитеатр, место для пикника со столами и стульями, общественные туалеты, фонтаны с питьевой водой и игровая площадка для животных, новые системы орошения, дренажа, канализации и электроснабжения.Как сказал Каладзе, начинается второй этап работ по восстановлению парка Ваке, что означает полное восстановление каскада и фонтанов. Конструкция каскада будет полностью обновлена с использованием тех же материалов и визуальных эффектов. Кроме этого будет полностью изменена система водоснабжения.На восстановление парка Ваке потрачено 17,6 миллиона лари (5,6 млн долларов) и дополнительно 3,5 миллиона лари (более 1,1 миллиона долларов) на его озеленение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, парк ваке
Завершился первый этап обновления парка Ваке в Тбилиси
Новый облик одного из красивейших парков столицы городскому бюджету обойдется более 21 млн лари
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Первый этап ремонтных работ в столичном парке Ваке завершился, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Каладзе подчеркнул, что поскольку парк является памятником культурного наследия, работы ведутся без агрессивного вмешательства на основе предпроектных исследований и карты функционального зонирования, разработанной в 2019 году.
"Примечательно, что такой масштабной реабилитации не проводилось ни разу за все время существования парка Ваке... Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и запланировали ряд подобных проектов и на будущее", - сказал Каладзе.
Мэр рассказал, что в парке Ваке уже воссоздан в первозданном виде исторический фонтан, а на основе дендрологических исследований полностью восстановлена растительность - высажено 5 673 кустарников и 1 338 деревьев разных пород, планируется гидропосев газона на площади 80 тысяч квадратных метров.
"В рамках проекта уже обновлена парковая мебель, пешеходные и велосипедные дорожки. Дополнительно были обустроены дорожки, адаптированные для людей с ограниченными возможностями", - пояснил Каладзе.
По словам мэра, уже оборудованы детские площадки, амфитеатр, место для пикника со столами и стульями, общественные туалеты, фонтаны с питьевой водой и игровая площадка для животных, новые системы орошения, дренажа, канализации и электроснабжения.
Как сказал Каладзе, начинается второй этап работ по восстановлению парка Ваке, что означает полное восстановление каскада и фонтанов. Конструкция каскада будет полностью обновлена с использованием тех же материалов и визуальных эффектов. Кроме этого будет полностью изменена система водоснабжения.
На восстановление парка Ваке потрачено 17,6 миллиона лари (5,6 млн долларов) и дополнительно 3,5 миллиона лари (более 1,1 миллиона долларов) на его озеленение.
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