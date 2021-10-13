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В Тбилиси восстановят старейший Верийский парк
В Тбилиси восстановят старейший Верийский парк
В обновлении красивейшего в Тбилиси Верийского парка мэрии поможет Европейский банк развития 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T15:34+0400
2021-10-13T15:34+0400
2021-10-13T16:05+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Более 700 тысяч лари выделит мэрия Тбилиси на восстановление одной из старейших исторических зон отдыха в городе – Верийского парка.Как заявил на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе, в проектировании парка мэрия будет сотрудничать с Азиатским банком развития (АБР).Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка>>"Нынешняя ситуация (в парке) неудовлетворительная, она очень сложная. Полномасштабная реабилитация требует предпроектных исследований, детального дизайн-проекта, а затем строительных работ. Верийский парк – памятник культурного наследия, поэтому особое внимание будет уделено максимальному сохранению его первозданного вида", – заявил мэр.Каладзе подчеркнул важность создания в городе новых рекреационных пространств и обновления старых."Наличие в городе рекреационных пространств для нас принципиально важно, и горожане могут видеть, сколько новых, отремонтированных, обновленных парков появилось в столице за последние годы. Это важно для нашего здоровья, для будущих поколений. У столицы большой потенциал, ресурсы, и мы продолжаем работать в этом направлении", – сказал Каладзе.На окраине Тбилиси появилась новая рекреационная зона>>Создание и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных пунктов в предвыборной программе Кахи Каладзе. Он баллотируется в мэры столицы на второй срок. За первые четыре года его мэрства, в Тбилиси появилось немало новых скверов и парков, восстановлены и обновлены уже существующие. Сейчас мэрия осуществляет два масштабных проекта – обновляется парк Ваке и закладывается новый Центральный городской парк на территории бывшего ипподрома.Читайте также:В Тбилиси восстановят канатную дорогу Руставели-МтацминдаНовые парки, чистый воздух и управление отходами обещает Каладзе жителям ТбилисиВ Тбилиси обновили парк Маршала ГелованиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, парк
В Тбилиси восстановят старейший Верийский парк
15:34 13.10.2021 (обновлено: 16:05 13.10.2021)
В обновлении красивейшего в Тбилиси Верийского парка мэрии поможет Европейский банк развития
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Более 700 тысяч лари выделит мэрия Тбилиси на восстановление одной из старейших исторических зон отдыха в городе – Верийского парка.
Как заявил
на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе, в проектировании парка мэрия будет сотрудничать с Азиатским банком развития (АБР).
"Нынешняя ситуация (в парке) неудовлетворительная, она очень сложная. Полномасштабная реабилитация требует предпроектных исследований, детального дизайн-проекта, а затем строительных работ. Верийский парк – памятник культурного наследия, поэтому особое внимание будет уделено максимальному сохранению его первозданного вида", – заявил мэр.
Каладзе подчеркнул важность создания в городе новых рекреационных пространств и обновления старых.
"Наличие в городе рекреационных пространств для нас принципиально важно, и горожане могут видеть, сколько новых, отремонтированных, обновленных парков появилось в столице за последние годы. Это важно для нашего здоровья, для будущих поколений. У столицы большой потенциал, ресурсы, и мы продолжаем работать в этом направлении", – сказал Каладзе.
Создание и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных пунктов в предвыборной программе Кахи Каладзе. Он баллотируется в мэры столицы на второй срок.
За первые четыре года его мэрства, в Тбилиси появилось немало новых скверов и парков, восстановлены и обновлены уже существующие. Сейчас мэрия осуществляет два масштабных проекта – обновляется парк Ваке и закладывается новый Центральный городской парк на территории бывшего ипподрома.
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