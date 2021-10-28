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https://sputnik-georgia.ru/20211028/avariynye-doma-probki-ekologiya---chto-bolshe-vsego-volnuet-zhiteley-tbilisi-261560779.html
Аварийные дома, пробки, экология - что больше всего волнует жителей Тбилиси
Аварийные дома, пробки, экология - что больше всего волнует жителей Тбилиси
Опрос, какие проблемы жители столицы считают самыми актуальными, был проведен накануне второго тура выборов мэра Тбилиси 28.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Главной проблемой Тбилиси большинство читателей Sputnik Грузия считают аварийные дома, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте новостного агентства.Такого мнения придерживается 14% участников опроса.На втором месте – большое число нищих и бездомных. 11,5% опрошенных считают это важной проблемой столицы."Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе&gt;&gt;Еще одна проблема, которая беспокоит 11% жителей города, это пробки на дорогах.В лидерах городских проблем также бродячие собаки, незаконное строительство и плохая экология.В ходе второго тура выборов в органы местной власти, которые состоятся 30 октября, решится, кто будет отвечать за состояние и развитие грузинской столицы.Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным в Грузии после трагедии в Батуми. Пятиэтажный дом с двумя этажами надстройки обрушился в центре города 8 октября 2021 года. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей.Власти Грузии уже заявили, что планируют ужесточить законодательство, чтобы процедуры выдачи разрешений на строительство строго контролировались. Парламент страны в ближайшее время может приступить к рассмотрению поправок об усилении контроля за строительно-ремонтными работами.Кроме того, в Тбилиси планируется снести 10 тысяч аварийных зданий, а на их месте будут построены новые дома.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, опрос на сайте, тбилиси

Аварийные дома, пробки, экология - что больше всего волнует жителей Тбилиси

12:52 28.10.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАвтомобильная пробка на Кахетинском шоссе
Автомобильная пробка на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Опрос, какие проблемы жители столицы считают самыми актуальными, был проведен накануне второго тура выборов мэра Тбилиси
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Главной проблемой Тбилиси большинство читателей Sputnik Грузия считают аварийные дома, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте новостного агентства.
Такого мнения придерживается 14% участников опроса.
На втором месте – большое число нищих и бездомных. 11,5% опрошенных считают это важной проблемой столицы.
"Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе>>
Еще одна проблема, которая беспокоит 11% жителей города, это пробки на дорогах.
В лидерах городских проблем также бродячие собаки, незаконное строительство и плохая экология.
В ходе второго тура выборов в органы местной власти, которые состоятся 30 октября, решится, кто будет отвечать за состояние и развитие грузинской столицы.
Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным в Грузии после трагедии в Батуми. Пятиэтажный дом с двумя этажами надстройки обрушился в центре города 8 октября 2021 года. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей.
Власти Грузии уже заявили, что планируют ужесточить законодательство, чтобы процедуры выдачи разрешений на строительство строго контролировались. Парламент страны в ближайшее время может приступить к рассмотрению поправок об усилении контроля за строительно-ремонтными работами.
Кроме того, в Тбилиси планируется снести 10 тысяч аварийных зданий, а на их месте будут построены новые дома.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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