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В Батуми приступают к решению проблемы аварийных зданий
В Батуми приступают к решению проблемы аварийных зданий
На программу "Батуми без аварийных зданий" правительство Аджарии планирует выделить 80 миллионов лари 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T12:44+0400
2021-10-22T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Более 1,4 тысячи семей, проживающих в аварийных домах, получат новые квартиры в Батуми в рамках новой программы, заявил на брифинге председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Цель новой программы аджарского правительства и мэрии города "Батуми без аварийных зданий" - улучшение жилищные условия горожан, а также забота о внешнем виде города.В Батуми из аварийного дома эвакуировали несколько десятков семей&gt;&gt;"Уже сегодня начнется удовлетворение до 630 семей квартирами из жилищного фонда правительства Аджарии и мэрии Батуми. Мы предложим семьям, проживающим в аварийных домах, отремонтированные квартиры и параллельно начнем строительство новых", - заявил Рижвадзе.Вопросы развития Батуми и основные направления урбанистической политики глава аджарского правительства обсудил с представителями различных служб мэрии.По словам Рижвадзе, в 2022 году мэрии Батуми будет выделено 20 миллионов лари (6,3 миллиона долларов) на поэтапное удовлетворение жильем семей, проживающих в аварийных домах.На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных, в них проживает примерно 1,4 тысячи семей.Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован&gt;&gt;Как отметил Рижвадзе, в течение четырех лет на программу "Батуми без аварийных зданий" будет выделено более 80 миллионов лари (25,5 миллиона долларов)."Отмечу, что помимо аварийных домов, у нас в городе есть дома со статусом памятников культурного наследия. В течение двух лет мы планируем потратить более 10 миллионов лари (3,18 миллиона долларов) на их ремонт", - сообщил глава правительства Аджарии.В процесс реализации проекта предложено подключиться и частному сектору, который сможет воспользоваться разными льготами при строительстве новых домов.В планах - полностью решить проблему жилья более трех тысяч семей к 2025 году.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, правительство

В Батуми приступают к решению проблемы аварийных зданий

12:44 22.10.2021
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanГлава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе
Глава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
На программу "Батуми без аварийных зданий" правительство Аджарии планирует выделить 80 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Более 1,4 тысячи семей, проживающих в аварийных домах, получат новые квартиры в Батуми в рамках новой программы, заявил на брифинге председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Цель новой программы аджарского правительства и мэрии города "Батуми без аварийных зданий" - улучшение жилищные условия горожан, а также забота о внешнем виде города.
В Батуми из аварийного дома эвакуировали несколько десятков семей>>
"Уже сегодня начнется удовлетворение до 630 семей квартирами из жилищного фонда правительства Аджарии и мэрии Батуми. Мы предложим семьям, проживающим в аварийных домах, отремонтированные квартиры и параллельно начнем строительство новых", - заявил Рижвадзе.
Вопросы развития Батуми и основные направления урбанистической политики глава аджарского правительства обсудил с представителями различных служб мэрии.
По словам Рижвадзе, в 2022 году мэрии Батуми будет выделено 20 миллионов лари (6,3 миллиона долларов) на поэтапное удовлетворение жильем семей, проживающих в аварийных домах.
На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных, в них проживает примерно 1,4 тысячи семей.
Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован>>
Как отметил Рижвадзе, в течение четырех лет на программу "Батуми без аварийных зданий" будет выделено более 80 миллионов лари (25,5 миллиона долларов).
"Отмечу, что помимо аварийных домов, у нас в городе есть дома со статусом памятников культурного наследия. В течение двух лет мы планируем потратить более 10 миллионов лари (3,18 миллиона долларов) на их ремонт", - сообщил глава правительства Аджарии.
В процесс реализации проекта предложено подключиться и частному сектору, который сможет воспользоваться разными льготами при строительстве новых домов.
В планах - полностью решить проблему жилья более трех тысяч семей к 2025 году.

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