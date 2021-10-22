https://sputnik-georgia.ru/20211022/v-batumi-pristupayut-k-resheniyu-problemy-avariynykh-zdaniy-261398386.html

В Батуми приступают к решению проблемы аварийных зданий

В Батуми приступают к решению проблемы аварийных зданий

На программу "Батуми без аварийных зданий" правительство Аджарии планирует выделить 80 миллионов лари 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T12:44+0400

2021-10-22T12:44+0400

2021-10-22T12:44+0400

новости

грузия

батуми

правительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24510/13/245101329_0:0:1419:799_1920x0_80_0_0_860d7bf1be8ffbefd5683dff5cd15765.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Более 1,4 тысячи семей, проживающих в аварийных домах, получат новые квартиры в Батуми в рамках новой программы, заявил на брифинге председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Цель новой программы аджарского правительства и мэрии города "Батуми без аварийных зданий" - улучшение жилищные условия горожан, а также забота о внешнем виде города.В Батуми из аварийного дома эвакуировали несколько десятков семей>>"Уже сегодня начнется удовлетворение до 630 семей квартирами из жилищного фонда правительства Аджарии и мэрии Батуми. Мы предложим семьям, проживающим в аварийных домах, отремонтированные квартиры и параллельно начнем строительство новых", - заявил Рижвадзе.Вопросы развития Батуми и основные направления урбанистической политики глава аджарского правительства обсудил с представителями различных служб мэрии.По словам Рижвадзе, в 2022 году мэрии Батуми будет выделено 20 миллионов лари (6,3 миллиона долларов) на поэтапное удовлетворение жильем семей, проживающих в аварийных домах.На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных, в них проживает примерно 1,4 тысячи семей.Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован>>Как отметил Рижвадзе, в течение четырех лет на программу "Батуми без аварийных зданий" будет выделено более 80 миллионов лари (25,5 миллиона долларов)."Отмечу, что помимо аварийных домов, у нас в городе есть дома со статусом памятников культурного наследия. В течение двух лет мы планируем потратить более 10 миллионов лари (3,18 миллиона долларов) на их ремонт", - сообщил глава правительства Аджарии.В процесс реализации проекта предложено подключиться и частному сектору, который сможет воспользоваться разными льготами при строительстве новых домов.В планах - полностью решить проблему жилья более трех тысяч семей к 2025 году.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, батуми, правительство