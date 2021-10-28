https://sputnik-georgia.ru/20211028/konsulskaya-sluzhba-rossii-v-gruzii-vremenno-izmenila-rezhim-raboty-261559155.html

Консульская служба России в Грузии временно изменила режим работы

Консульская служба России в Грузии временно изменила режим работы

Консульская служба секции интересов России в Грузии возобновит приме заявок 8 ноября 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T11:51+0400

2021-10-28T11:51+0400

2021-10-28T11:51+0400

россия

новости

грузия

секция интересов россии при посольстве швейцарии

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. В связи с объявленными в России нерабочими днями консульская служба секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии приостановит прием заявок и посетителей с 1 по 5 ноября, данную информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Грузия в дипломатическом представительстве.Служба возобновит работу с понедельника, 8 ноября.Как отдыхают в России в ноябре 2021: календарь выходных>>Чтобы не допустить ухудшения эпидситуации, президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.Ранее президент РФ призвал граждан не подвергать риску других людей и брать больничный в случае ухудшения самочувствия. Также лидер РФ подчеркнул, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября. Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будут установлены досрочные выходные дни с 28 октября.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 – число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляют максимумы.Существенно ухудшается эпидемиологическая ситуация в Грузии. За последние сутки в стране было зафиксировано 4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 45 человек. В координационном совете страны рассматривают введение новых ковид-ограничений с целью снижения статистики заболеваемости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, грузия, секция интересов россии при посольстве швейцарии, грузино-российские отношения