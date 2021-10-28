Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211028/konsulskaya-sluzhba-rossii-v-gruzii-vremenno-izmenila-rezhim-raboty-261559155.html
Консульская служба России в Грузии временно изменила режим работы
Консульская служба России в Грузии временно изменила режим работы
Консульская служба секции интересов России в Грузии возобновит приме заявок 8 ноября 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T11:51+0400
2021-10-28T11:51+0400
россия
новости
грузия
секция интересов россии при посольстве швейцарии
грузино-российские отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23853/26/238532688_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_600dacd5b4034919e87cad3e953a6ae0.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. В связи с объявленными в России нерабочими днями консульская служба секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии приостановит прием заявок и посетителей с 1 по 5 ноября, данную информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Грузия в дипломатическом представительстве.Служба возобновит работу с понедельника, 8 ноября.Как отдыхают в России в ноябре 2021: календарь выходных&gt;&gt;Чтобы не допустить ухудшения эпидситуации, президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.Ранее президент РФ призвал граждан не подвергать риску других людей и брать больничный в случае ухудшения самочувствия. Также лидер РФ подчеркнул, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября. Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будут установлены досрочные выходные дни с 28 октября.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 – число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляют максимумы.Существенно ухудшается эпидемиологическая ситуация в Грузии. За последние сутки в стране было зафиксировано 4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 45 человек. В координационном совете страны рассматривают введение новых ковид-ограничений с целью снижения статистики заболеваемости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211025/rossiyane-poluchat-vykhodnye-dlya--vaktsinatsii-ot-covid-19-261462675.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23853/26/238532688_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_94105f81e44829e7a9885cce8137f571.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, грузия, секция интересов россии при посольстве швейцарии, грузино-российские отношения

Консульская служба России в Грузии временно изменила режим работы

11:51 28.10.2021
© photo: Sputnik / StringerВстреча представителей деловых кругов Грузии и России
Встреча представителей деловых кругов Грузии и России - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Консульская служба секции интересов России в Грузии возобновит приме заявок 8 ноября
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. В связи с объявленными в России нерабочими днями консульская служба секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии приостановит прием заявок и посетителей с 1 по 5 ноября, данную информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Грузия в дипломатическом представительстве.
Служба возобновит работу с понедельника, 8 ноября.
Как отдыхают в России в ноябре 2021: календарь выходных>>
Чтобы не допустить ухудшения эпидситуации, президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.
Ранее президент РФ призвал граждан не подвергать риску других людей и брать больничный в случае ухудшения самочувствия. Также лидер РФ подчеркнул, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября. Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будут установлены досрочные выходные дни с 28 октября.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 – число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляют максимумы.
Благоустройство площади Киевского вокзала в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
25 октября, 13:57
Существенно ухудшается эпидемиологическая ситуация в Грузии. За последние сутки в стране было зафиксировано 4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 45 человек. В координационном совете страны рассматривают введение новых ковид-ограничений с целью снижения статистики заболеваемости.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:52Аварийные дома, пробки, экология - что больше всего волнует жителей Тбилиси
12:37В шаге от рекорда Гиннесса: коллекционер фигурок героев Disney из Грузии просит помощи
12:22Грузинский футболист забил впервые за 928 дней
12:06"В детстве запрещали смотреть телевизор" – история успеха аниматора Петре Томадзе
11:51Консульская служба России в Грузии временно изменила режим работы
11:21COVID-статистика Грузии: ситуация в Имерети и Кахети остается тяжелой
11:05Альбом Канье Уэста Donda набрал миллиард прослушиваний на Spotify
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4009
10:34"Обрести своего зрителя": Хабенский признался, почему возглавил МХТ им. Чехова
10:07Грузинский теннисист завершил свое выступление на турнире в Вене
09:44В Восточной Грузии горит лес
09:20Курс лари на четверг – 3,1557 GEL/$1
09:01Влияет ли обесценивание турецкой лиры на лари: ответ главы Нацбанка Грузии
08:16Мадрид и Тбилиси могут связать прямые авиарейсы
07:31Сколько кредитов в Грузии зависит от ставки рефинансирования
07:01В Грузии хотят наказывать за незаконный оборот электронными ценными бумагами
01:00Какой сегодня церковный праздник: 28 октября 2021
ВчераОпрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах
ВчераСторонники Саакашвили в Зугдиди провели крупную акцию - видео
ВчераИнтересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат