https://sputnik-georgia.ru/20211028/madrid-i-tbilisi-mogut-svyazat-pryamye-aviareysy-261526045.html

Мадрид и Тбилиси могут связать прямые авиарейсы

Мадрид и Тбилиси могут связать прямые авиарейсы

Прямые авиарейсы положительно повлияют на рост туристического потока в Грузию, отметила Квривишвили 28.10.2021, Sputnik Грузия

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грузия

испания

мадрид

тбилиси

авиасообщение в грузии

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Представители министерства экономики Грузии ведут переговоры с испанской стороной о назначении прямых авиарейсов по маршруту Тбилиси-Мадрид, сообщила замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.Тбилиси и Одессу свяжет прямой авиарейсы>>Квривишвили находится с визитом в Барселоне, где проходит Всемирный туристский саммит. Грузию на мероприятии также представляет и. о. главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.В ходе визита Квривишвили провела встречу с представителями авиакомпаний Air Europa и Iberia Airline. Стороны обсудили отношения между Грузией и Испанией в сфере гражданской авиации. Квривишвили отметила, что возобновление с 31 октября прямого авиасообщения между Кутаиси и Барселоной будет способствовать дальнейшему углублению экономических отношений между двумя странами.С марта 2020 года вплоть до февраля 2021 года Грузия прекратила прямое авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Сейчас страна постепенно восстанавливает авиасообщение и возвращает на свой авиарынок международные авиакомпании, которые были вынуждены прекратить полеты из-за пандемии.Грузия за первые восемь месяцев 2021 года приняла более миллиона международных путешественников и улучшила показатели 2019 года за аналогичный период на 18%. Грузия вернула на авиарынок 98% авиакомпаний-партнеров, работающих в стране в 2019 году. Восстановлено более 90% прямых направлений, по которым Грузия выполняет рейсы из всех трех международных аэропортов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, испания, мадрид, тбилиси, авиасообщение в грузии, мариам квривишвили