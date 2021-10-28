Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211028/ostorozhno-moshenniki-inspektsiya-truda-gruzii-preduprezhdaet-o-faktakh-vymogatelstva-261575671.html
Осторожно мошенники: Инспекция труда Грузии предупреждает о фактах вымогательства
Осторожно мошенники: Инспекция труда Грузии предупреждает о фактах вымогательства
Во время проверки инспектор труда обязан предоставить соответствующее удостоверение и приказ главного инспектора труда на проведение проверки 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T18:44+0400
2021-10-28T19:28+0400
новости
грузия
департамент инспектирования труда грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261315345_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_a0aaa8d289a263e737ade002d6cb1e43.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Определенные группы лиц, используя название и логотип Инспекции труда Грузии, вымогают деньги у компаний и физических лиц, говорится в сообщении Служба инспекции труда.По информации Службы, мошенники, представляясь сотрудниками Инспекции труда, под угрозой выписки крупных штрафов вымогают у юридических и физических лиц деньги.Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан &gt;&gt;"Инспекция труда уточняет, что Служба инспекции труда является единственным юридическим лицом, находящимся под контролем министерства по делам внутренне перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, которое контролирует эффективное использование трудовых норм и правил и обеспечивает их эффективное исполнение", - говорится в заявлении.В инспекции уточняют, что во время проверки инспектор труда обязан предоставить соответствующее удостоверение и приказ главного инспектора труда на проведение проверки.Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку &gt;&gt;"На основании вышеизложенного Служба инспекции труда призывает физических и юридических лиц проявлять осторожность и требовать от инспектора предоставить вышеупомянутые документы для подтверждения своих полномочий", - говорится в заявлении инспекции труда.Служба инспекции труда призывает население проявить осторожность.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261315345_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_7309a1461c2cfa6d3474cd4e5d24ccd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, департамент инспектирования труда грузии

Осторожно мошенники: Инспекция труда Грузии предупреждает о фактах вымогательства

18:44 28.10.2021 (обновлено: 19:28 28.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси в пасмурную погоду - правительственная резиденция на Авлабари
Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду - правительственная резиденция на Авлабари - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Во время проверки инспектор труда обязан предоставить соответствующее удостоверение и приказ главного инспектора труда на проведение проверки
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Определенные группы лиц, используя название и логотип Инспекции труда Грузии, вымогают деньги у компаний и физических лиц, говорится в сообщении Служба инспекции труда.
По информации Службы, мошенники, представляясь сотрудниками Инспекции труда, под угрозой выписки крупных штрафов вымогают у юридических и физических лиц деньги.
Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан >>
"Инспекция труда уточняет, что Служба инспекции труда является единственным юридическим лицом, находящимся под контролем министерства по делам внутренне перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, которое контролирует эффективное использование трудовых норм и правил и обеспечивает их эффективное исполнение", - говорится в заявлении.
В инспекции уточняют, что во время проверки инспектор труда обязан предоставить соответствующее удостоверение и приказ главного инспектора труда на проведение проверки.
Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку >>
"На основании вышеизложенного Служба инспекции труда призывает физических и юридических лиц проявлять осторожность и требовать от инспектора предоставить вышеупомянутые документы для подтверждения своих полномочий", - говорится в заявлении инспекции труда.
Служба инспекции труда призывает население проявить осторожность.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:08Транснациональное преступление с политическим окрасом - Грузия в центре внимания
19:48Грузия возвращается к нормальной жизни: новые мэры 44 районов страны начали работать
18:44Осторожно мошенники: Инспекция труда Грузии предупреждает о фактах вымогательства
18:24Илон Маск готов вместо выплат налогов отправить человека на Марс
17:47Ликвидация террориста: ФСБ показала видео спецоперации в Мурманской области
17:43Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек
17:33Саакашвили отказался от встречи с консилиумом врачей
17:27Стали известны характеристики нового недорого смартфона Xiaomi
17:24Дело Sputnik Эстония вернется в суд
17:11Каладзе VS Мелия: самые интересные факты о претендентах на пост мэра Тбилиси
16:56Грузия начала производство автоматических винтовок
16:39Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить из-за гей-пропаганды среди несовершеннолетних
16:23Плей-лист политических акций в Грузии - кто и за кого поет
16:05Барьер в комнате свиданий Саакашвили стал выше: разъяснение администрации тюрем
15:13Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия
14:57Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов - видео
14:17Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе
13:53Леван Маисашвили: "Енисей" – это фактически сборная России по регби
13:22В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
13:07Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа