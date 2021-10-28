https://sputnik-georgia.ru/20211028/ostorozhno-moshenniki-inspektsiya-truda-gruzii-preduprezhdaet-o-faktakh-vymogatelstva-261575671.html
Осторожно мошенники: Инспекция труда Грузии предупреждает о фактах вымогательства
Осторожно мошенники: Инспекция труда Грузии предупреждает о фактах вымогательства
Во время проверки инспектор труда обязан предоставить соответствующее удостоверение и приказ главного инспектора труда на проведение проверки 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T18:44+0400
2021-10-28T18:44+0400
2021-10-28T19:28+0400
новости
грузия
департамент инспектирования труда грузии
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Определенные группы лиц, используя название и логотип Инспекции труда Грузии, вымогают деньги у компаний и физических лиц, говорится в сообщении Служба инспекции труда.По информации Службы, мошенники, представляясь сотрудниками Инспекции труда, под угрозой выписки крупных штрафов вымогают у юридических и физических лиц деньги.Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан >>"Инспекция труда уточняет, что Служба инспекции труда является единственным юридическим лицом, находящимся под контролем министерства по делам внутренне перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, которое контролирует эффективное использование трудовых норм и правил и обеспечивает их эффективное исполнение", - говорится в заявлении.В инспекции уточняют, что во время проверки инспектор труда обязан предоставить соответствующее удостоверение и приказ главного инспектора труда на проведение проверки.Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку >>"На основании вышеизложенного Служба инспекции труда призывает физических и юридических лиц проявлять осторожность и требовать от инспектора предоставить вышеупомянутые документы для подтверждения своих полномочий", - говорится в заявлении инспекции труда.Служба инспекции труда призывает население проявить осторожность.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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новости, грузия, департамент инспектирования труда грузии
Осторожно мошенники: Инспекция труда Грузии предупреждает о фактах вымогательства
18:44 28.10.2021 (обновлено: 19:28 28.10.2021)
Во время проверки инспектор труда обязан предоставить соответствующее удостоверение и приказ главного инспектора труда на проведение проверки
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik.
Определенные группы лиц, используя название и логотип Инспекции труда Грузии, вымогают деньги у компаний и физических лиц, говорится в сообщении
Служба инспекции труда.
По информации Службы, мошенники, представляясь сотрудниками Инспекции труда, под угрозой выписки крупных штрафов вымогают у юридических и физических лиц деньги.
"Инспекция труда уточняет, что Служба инспекции труда является единственным юридическим лицом, находящимся под контролем министерства по делам внутренне перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, которое контролирует эффективное использование трудовых норм и правил и обеспечивает их эффективное исполнение", - говорится в заявлении.
В инспекции уточняют, что во время проверки инспектор труда обязан предоставить соответствующее удостоверение и приказ главного инспектора труда на проведение проверки.
"На основании вышеизложенного Служба инспекции труда призывает физических и юридических лиц проявлять осторожность и требовать от инспектора предоставить вышеупомянутые документы для подтверждения своих полномочий", - говорится в заявлении инспекции труда.
Служба инспекции труда призывает население проявить осторожность.
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