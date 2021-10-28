https://sputnik-georgia.ru/20211028/ostorozhno-moshenniki-inspektsiya-truda-gruzii-preduprezhdaet-o-faktakh-vymogatelstva-261575671.html

Осторожно мошенники: Инспекция труда Грузии предупреждает о фактах вымогательства

Осторожно мошенники: Инспекция труда Грузии предупреждает о фактах вымогательства

Во время проверки инспектор труда обязан предоставить соответствующее удостоверение и приказ главного инспектора труда на проведение проверки 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T18:44+0400

2021-10-28T18:44+0400

2021-10-28T19:28+0400

новости

грузия

департамент инспектирования труда грузии

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Определенные группы лиц, используя название и логотип Инспекции труда Грузии, вымогают деньги у компаний и физических лиц, говорится в сообщении Служба инспекции труда.По информации Службы, мошенники, представляясь сотрудниками Инспекции труда, под угрозой выписки крупных штрафов вымогают у юридических и физических лиц деньги.Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан >>"Инспекция труда уточняет, что Служба инспекции труда является единственным юридическим лицом, находящимся под контролем министерства по делам внутренне перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, которое контролирует эффективное использование трудовых норм и правил и обеспечивает их эффективное исполнение", - говорится в заявлении.В инспекции уточняют, что во время проверки инспектор труда обязан предоставить соответствующее удостоверение и приказ главного инспектора труда на проведение проверки.Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку >>"На основании вышеизложенного Служба инспекции труда призывает физических и юридических лиц проявлять осторожность и требовать от инспектора предоставить вышеупомянутые документы для подтверждения своих полномочий", - говорится в заявлении инспекции труда.Служба инспекции труда призывает население проявить осторожность.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, департамент инспектирования труда грузии