https://sputnik-georgia.ru/20211028/saakashvili-otkazalsya-ot-vstrechi-s-konsiliumom-vrachey-261573574.html

Саакашвили отказался от встречи с консилиумом врачей

Саакашвили отказался от встречи с консилиумом врачей

Бывший президент Грузии отказался от любой врачебной помощи в тюрьме 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T17:33+0400

2021-10-28T17:33+0400

2021-10-28T18:20+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260555011_0:104:1281:824_1920x0_80_0_0_dfb2e511631c6d58bf5b4526242a0038.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме 28 дней, отказался от встречи с консилиумом врачей, сказал оппозиционный депутат парламента Грузии Ростом Чхеидзе после встречи с заключенным в Руставской тюрьме №12.Интересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат>>По словам Чхеидзе, во время встречи с Саакашвили к ним заглянули представители тюремной администрации и сообщили экс-президенту, что консилиум врачей уже собрался. На их вопрос, присоединится он к консилиуму или нет, Саакашвили ответил отказом.Накануне Саакашвили отказался от всяческой врачебной помощи во время объявленной им голодовки.Михаил Саакашвили голодает уже 28-й день. В Руставскую тюрьму №12 сегодня вошли врачи, чтобы проверить состояние здоровья третьего президента и подготовить отчет о том, нуждается ли Саакашвили в госпитализации. Сам экс-президент, его личный врач и адвокаты согласны на его перевод в гражданскую многофункциональную клинику. В свою очередь, власти предлагают заключенному больницу глдаской тюрьмы №18 в Тбилиси.Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211028/barer-v-komnate-svidaniy-saakashvili-stal-vyshe-razyasnenie-administratsii-tyurem-261568953.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили