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Саакашвили отказался от встречи с консилиумом врачей
Саакашвили отказался от встречи с консилиумом врачей
Бывший президент Грузии отказался от любой врачебной помощи в тюрьме 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T17:33+0400
2021-10-28T17:33+0400
2021-10-28T18:20+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме 28 дней, отказался от встречи с консилиумом врачей, сказал оппозиционный депутат парламента Грузии Ростом Чхеидзе после встречи с заключенным в Руставской тюрьме №12.Интересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат>>По словам Чхеидзе, во время встречи с Саакашвили к ним заглянули представители тюремной администрации и сообщили экс-президенту, что консилиум врачей уже собрался. На их вопрос, присоединится он к консилиуму или нет, Саакашвили ответил отказом.Накануне Саакашвили отказался от всяческой врачебной помощи во время объявленной им голодовки.Михаил Саакашвили голодает уже 28-й день. В Руставскую тюрьму №12 сегодня вошли врачи, чтобы проверить состояние здоровья третьего президента и подготовить отчет о том, нуждается ли Саакашвили в госпитализации. Сам экс-президент, его личный врач и адвокаты согласны на его перевод в гражданскую многофункциональную клинику. В свою очередь, власти предлагают заключенному больницу глдаской тюрьмы №18 в Тбилиси.Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211028/barer-v-komnate-svidaniy-saakashvili-stal-vyshe-razyasnenie-administratsii-tyurem-261568953.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили отказался от встречи с консилиумом врачей
17:33 28.10.2021 (обновлено: 18:20 28.10.2021)
Бывший президент Грузии отказался от любой врачебной помощи в тюрьме
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме 28 дней, отказался от встречи с консилиумом врачей, сказал оппозиционный депутат парламента Грузии Ростом Чхеидзе после встречи с заключенным в Руставской тюрьме №12.
По словам Чхеидзе, во время встречи с Саакашвили к ним заглянули представители тюремной администрации и сообщили экс-президенту, что консилиум врачей уже собрался. На их вопрос, присоединится он к консилиуму или нет, Саакашвили ответил отказом.
"Когда я начал подбадривать Саакашвили, он подбодрил меня в ответ. Он с надеждой смотрит в послезавтрашний день - в день выборов. Он верит, что произойдут перемены к лучшему", - сказал Чхеидзе журналистам.
Накануне Саакашвили отказался от всяческой врачебной помощи во время объявленной им голодовки.
Михаил Саакашвили голодает уже 28-й день. В Руставскую тюрьму №12 сегодня вошли врачи, чтобы проверить состояние здоровья третьего президента и подготовить отчет о том, нуждается ли Саакашвили в госпитализации. Сам экс-президент, его личный врач и адвокаты согласны на его перевод в гражданскую многофункциональную клинику. В свою очередь, власти предлагают заключенному больницу глдаской тюрьмы №18 в Тбилиси.
Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
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