https://sputnik-georgia.ru/20211028/smi-raskryli-pravdu-o-romane-zoi-kravits-i-chenninga-tatuma-261558898.html

СМИ раскрыли правду о романе Зои Кравиц и Ченнинга Татума

СМИ раскрыли правду о романе Зои Кравиц и Ченнинга Татума

По словам источника, влюбленные вместе уже несколько месяцев и больше не хотят скрывать свою любовь 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T11:36+0400

2021-10-28T11:36+0400

2021-10-28T11:44+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

светская хроника

зарубежные звезды

зои кравиц

ченнинг татум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261558127_0:18:1050:609_1920x0_80_0_0_9e5efdd3377839280a8cfa6321699c32.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Стала известна правда о романе голливудских звезд Зои Кравиц и Ченнинга Татума – актеры больше не хотят скрываться и готовятся вместе выйти в свет. Слухи о том, что у Кравиц и Татума роман, появились после того, как звезды стали появляться вместе на снимках уличных фотографов. Изначально это выглядело как дружба, тем более, что пара приехала хоть и приехала на Met Gala вместе, но на ковровую дорожку вышла раздельно. Но вскоре все может измениться. Анонимный источник журнала People раскрыл правду о том, что происходит в отношениях актеров на самом деле. "В последнее время они расслабились и больше не собираются прятаться", – заявил аноним и добавил, что Зои и Ченнинг счастливы как никогда. Многие поклонники отметили, что дочь певца Ленни Кравица хорошо повлияла на возлюбленного – Татум сменил стиль и стал выглядеть на все 100.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

светская хроника, зарубежные звезды, зои кравиц, ченнинг татум