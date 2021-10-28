https://sputnik-georgia.ru/20211028/smi-raskryli-pravdu-o-romane-zoi-kravits-i-chenninga-tatuma-261558898.html
СМИ раскрыли правду о романе Зои Кравиц и Ченнинга Татума
СМИ раскрыли правду о романе Зои Кравиц и Ченнинга Татума
По словам источника, влюбленные вместе уже несколько месяцев и больше не хотят скрывать свою любовь 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T11:36+0400
2021-10-28T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Стала известна правда о романе голливудских звезд Зои Кравиц и Ченнинга Татума – актеры больше не хотят скрываться и готовятся вместе выйти в свет. Слухи о том, что у Кравиц и Татума роман, появились после того, как звезды стали появляться вместе на снимках уличных фотографов. Изначально это выглядело как дружба, тем более, что пара приехала хоть и приехала на Met Gala вместе, но на ковровую дорожку вышла раздельно. Но вскоре все может измениться. Анонимный источник журнала People раскрыл правду о том, что происходит в отношениях актеров на самом деле. "В последнее время они расслабились и больше не собираются прятаться", – заявил аноним и добавил, что Зои и Ченнинг счастливы как никогда. Многие поклонники отметили, что дочь певца Ленни Кравица хорошо повлияла на возлюбленного – Татум сменил стиль и стал выглядеть на все 100.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светская хроника, зарубежные звезды, зои кравиц, ченнинг татум
СМИ раскрыли правду о романе Зои Кравиц и Ченнинга Татума
11:36 28.10.2021 (обновлено: 11:44 28.10.2021)
По словам источника, влюбленные вместе уже несколько месяцев и больше не хотят скрывать свою любовь
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Стала известна правда о романе голливудских звезд Зои Кравиц и Ченнинга Татума – актеры больше не хотят скрываться и готовятся вместе выйти в свет.
Слухи о том, что у Кравиц и Татума роман, появились после того, как звезды стали появляться вместе на снимках уличных фотографов. Изначально это выглядело как дружба, тем более, что пара приехала хоть и приехала на Met Gala вместе, но на ковровую дорожку вышла раздельно. Но вскоре все может измениться.
Анонимный источник журнала People раскрыл правду о том, что происходит в отношениях актеров на самом деле. "В последнее время они расслабились и больше не собираются прятаться", – заявил аноним и добавил, что Зои и Ченнинг счастливы как никогда.
Многие поклонники отметили, что дочь певца Ленни Кравица хорошо повлияла на возлюбленного – Татум сменил стиль и стал выглядеть на все 100.
Значит, роман?
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