https://sputnik-georgia.ru/20211029/skandal-s-oprosom-ipsos-v-gruzii-kto-poddelal-dannye-261580870.html

Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данные

Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данные

Результаты опроса, приведенные грузинским оппозиционным каналом, разошлись с данными на сайте компании 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T07:01+0400

2021-10-29T07:01+0400

2021-10-29T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Данные опроса компании IPSOS, по заказу главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" стали поводом для большого политического скандала перед выборами.Результаты опроса IPSOS по кандидатам в мэры "Мтавари архи" обнародовал в среду и согласно этому опросу кандидаты оппозиционной партии "Единое национальное движение" выигрывали выборы в Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди, а кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе выигрывал выборы в Тбилиси.Опрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах >>Уже на следующий день брифинг провели в правящей партии и опровергли данные опроса.Обнародование результатов опроса на сайте компании вызвало негодование у руководства "Мтавари архи"."Обескураживает тот факт, что телекомпания узнает позицию своего давнего партнера IPSOS Global c брифинга "Грузинской мечты". Мы надеемся, что имеем дело с печальным недоразумением и получим объяснения этому. В противном случае мы сегодня в 12 часов объясним свою позицию обществу" - заявил генеральный директор "Мтавари архи" Ника Гварамия.Аварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей Тбилиси >>Телеканал "Мтавари архи" заказал компании IPSOS не только опросы перед выборами, но и экзитполы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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