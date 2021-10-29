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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211029/skandal-s-oprosom-ipsos-v-gruzii-kto-poddelal-dannye-261580870.html
Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данные
Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данные
Результаты опроса, приведенные грузинским оппозиционным каналом, разошлись с данными на сайте компании 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T07:01+0400
2021-10-29T07:01+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Данные опроса компании IPSOS, по заказу главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" стали поводом для большого политического скандала перед выборами.Результаты опроса IPSOS по кандидатам в мэры "Мтавари архи" обнародовал в среду и согласно этому опросу кандидаты оппозиционной партии "Единое национальное движение" выигрывали выборы в Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди, а кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе выигрывал выборы в Тбилиси.Опрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах &gt;&gt;Уже на следующий день брифинг провели в правящей партии и опровергли данные опроса.Обнародование результатов опроса на сайте компании вызвало негодование у руководства "Мтавари архи"."Обескураживает тот факт, что телекомпания узнает позицию своего давнего партнера IPSOS Global c брифинга "Грузинской мечты". Мы надеемся, что имеем дело с печальным недоразумением и получим объяснения этому. В противном случае мы сегодня в 12 часов объясним свою позицию обществу" - заявил генеральный директор "Мтавари архи" Ника Гварамия.Аварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей Тбилиси &gt;&gt;Телеканал "Мтавари архи" заказал компании IPSOS не только опросы перед выборами, но и экзитполы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, опрос, местные выборы, оппозиция

Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данные

07:01 29.10.2021
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама - прохожие идут вдоль забора с плакатами партии "Альянс патриотов Грузии"
Предвыборная реклама - прохожие идут вдоль забора с плакатами партии Альянс патриотов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Результаты опроса, приведенные грузинским оппозиционным каналом, разошлись с данными на сайте компании
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Данные опроса компании IPSOS, по заказу главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" стали поводом для большого политического скандала перед выборами.
Результаты опроса IPSOS по кандидатам в мэры "Мтавари архи" обнародовал в среду и согласно этому опросу кандидаты оппозиционной партии "Единое национальное движение" выигрывали выборы в Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди, а кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе выигрывал выборы в Тбилиси.
Опрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах >>
Уже на следующий день брифинг провели в правящей партии и опровергли данные опроса.
"Факты подтверждают, что эти исследования – манипуляция. В Зугдиди голоса "Нацдвижения" завышены на 5-6%, тогда как по настоящим опросам Зугдиди выигрывает кандидат "Грузинской мечты" Мамука Цоцерия", - заявил один из лидеров правящей партии Шалва Папуашили, ссылаясь на результаты опроса обнародованные на украинской версии сайта IPSOS.
Обнародование результатов опроса на сайте компании вызвало негодование у руководства "Мтавари архи".
"Обескураживает тот факт, что телекомпания узнает позицию своего давнего партнера IPSOS Global c брифинга "Грузинской мечты". Мы надеемся, что имеем дело с печальным недоразумением и получим объяснения этому. В противном случае мы сегодня в 12 часов объясним свою позицию обществу" - заявил генеральный директор "Мтавари архи" Ника Гварамия.
Аварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей Тбилиси >>
Телеканал "Мтавари архи" заказал компании IPSOS не только опросы перед выборами, но и экзитполы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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