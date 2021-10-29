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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211029/skandal-s-oprosom-telekanal-mtavari-arkhi-rastorg-kontrakt-s-kompaniey-ipsos-261598228.html
Скандал с опросом: телеканал "Мтавари архи" расторг контракт с компанией IPSOS
Скандал с опросом: телеканал "Мтавари архи" расторг контракт с компанией IPSOS
ТВ "Мтавари" заявляет, что уже установлена личность виновного в подлоге данных опроса и будет требовать начала следствия 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T15:20+0400
2021-10-29T15:34+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
опрос
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" расторг контракт и прекращает сотрудничество с международной исследовательской компанией IPSOS, соответствующее заявление по этому поводу появилось на сайте телеканала.Данные опроса, проведенные IPSOS по заказу ТВ "Мтавари", стали поводом для большого политического скандала. Согласно результатам опроса, которые были обнародованы в среду, кандидаты оппозиционной партии "Единое национальное движение" выигрывали во втором туре выборов в Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди, а кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе - в Тбилиси.Акции, провокации и фактор Саакашвили: чего ждать от выборов в Грузии?&gt;&gt;Однако, представители правящей партии опровергли данные опросы, обнародованные телеканалом "Мтавари архи", и, ссылаясь на украинский сайт IPSOS, заявили, что согласно реальным результатам опроса компании в Зугдиди побеждает кандидат от "Грузинской мечты" Мамука Цоцерия.Генеральный директор "Мтавари архи" Ника Гварамия в ответном заявлении предположил, что IPSOS вступила в коррупционную сделку с властями, поэтому прекращает сотрудничество с компанией. А следовательно, IPSOS уже не будет делать экзитполы по заказу телеканала в ходе второго тура выборов.Гварамия также сообщил, что ими обнаружен виновник подлога данных опроса и идентифицирована причина, по которой он это сделал. В связи с данным фактом телекомпания намерена обратиться к соответствующим органам с просьбой начать следствие по факту возможной коррупционной сделки.По словам гендиректора "Мтавари архи", телекомпания подаст жалобу на непартнерские действия компании IPSOS в арбитраж и потребует возврата уплаченной за услуги суммы, компенсации ущерба репутации ТВ и ущерба за отмену экзитпола.Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, опрос, местные выборы

Скандал с опросом: телеканал "Мтавари архи" расторг контракт с компанией IPSOS

15:20 29.10.2021 (обновлено: 15:34 29.10.2021)
© Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Гварамия
Ника Гварамия - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТВ "Мтавари" заявляет, что уже установлена личность виновного в подлоге данных опроса и будет требовать начала следствия
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" расторг контракт и прекращает сотрудничество с международной исследовательской компанией IPSOS, соответствующее заявление по этому поводу появилось на сайте телеканала.
Данные опроса, проведенные IPSOS по заказу ТВ "Мтавари", стали поводом для большого политического скандала. Согласно результатам опроса, которые были обнародованы в среду, кандидаты оппозиционной партии "Единое национальное движение" выигрывали во втором туре выборов в Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди, а кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе - в Тбилиси.
Акции, провокации и фактор Саакашвили: чего ждать от выборов в Грузии?>>
Однако, представители правящей партии опровергли данные опросы, обнародованные телеканалом "Мтавари архи", и, ссылаясь на украинский сайт IPSOS, заявили, что согласно реальным результатам опроса компании в Зугдиди побеждает кандидат от "Грузинской мечты" Мамука Цоцерия.
Генеральный директор "Мтавари архи" Ника Гварамия в ответном заявлении предположил, что IPSOS вступила в коррупционную сделку с властями, поэтому прекращает сотрудничество с компанией. А следовательно, IPSOS уже не будет делать экзитполы по заказу телеканала в ходе второго тура выборов.
Гварамия также сообщил, что ими обнаружен виновник подлога данных опроса и идентифицирована причина, по которой он это сделал. В связи с данным фактом телекомпания намерена обратиться к соответствующим органам с просьбой начать следствие по факту возможной коррупционной сделки.
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Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данные
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"Мтавари архи" считает, что такими явно непартнерскими и крайне сомнительными действиями компания IPSOS безвозвратно дискредитировала себя. Компания с испорченной репутацией же не может быть для нас надежным партнером. Тем более во время выборов, имеющих крайне важное значение для страны, и тем более, когда речь идет об экзитполах", - заявил Гварамия.

По словам гендиректора "Мтавари архи", телекомпания подаст жалобу на непартнерские действия компании IPSOS в арбитраж и потребует возврата уплаченной за услуги суммы, компенсации ущерба репутации ТВ и ущерба за отмену экзитпола.
Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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