https://sputnik-georgia.ru/20211029/skandal-s-oprosom-telekanal-mtavari-arkhi-rastorg-kontrakt-s-kompaniey-ipsos-261598228.html
Скандал с опросом: телеканал "Мтавари архи" расторг контракт с компанией IPSOS
Скандал с опросом: телеканал "Мтавари архи" расторг контракт с компанией IPSOS
ТВ "Мтавари" заявляет, что уже установлена личность виновного в подлоге данных опроса и будет требовать начала следствия 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T15:20+0400
2021-10-29T15:20+0400
2021-10-29T15:34+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
опрос
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24613/51/246135147_0:98:1203:774_1920x0_80_0_0_bc236496fb20ad66c86d2aa317981e14.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" расторг контракт и прекращает сотрудничество с международной исследовательской компанией IPSOS, соответствующее заявление по этому поводу появилось на сайте телеканала.Данные опроса, проведенные IPSOS по заказу ТВ "Мтавари", стали поводом для большого политического скандала. Согласно результатам опроса, которые были обнародованы в среду, кандидаты оппозиционной партии "Единое национальное движение" выигрывали во втором туре выборов в Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди, а кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе - в Тбилиси.Акции, провокации и фактор Саакашвили: чего ждать от выборов в Грузии?>>Однако, представители правящей партии опровергли данные опросы, обнародованные телеканалом "Мтавари архи", и, ссылаясь на украинский сайт IPSOS, заявили, что согласно реальным результатам опроса компании в Зугдиди побеждает кандидат от "Грузинской мечты" Мамука Цоцерия.Генеральный директор "Мтавари архи" Ника Гварамия в ответном заявлении предположил, что IPSOS вступила в коррупционную сделку с властями, поэтому прекращает сотрудничество с компанией. А следовательно, IPSOS уже не будет делать экзитполы по заказу телеканала в ходе второго тура выборов.Гварамия также сообщил, что ими обнаружен виновник подлога данных опроса и идентифицирована причина, по которой он это сделал. В связи с данным фактом телекомпания намерена обратиться к соответствующим органам с просьбой начать следствие по факту возможной коррупционной сделки.По словам гендиректора "Мтавари архи", телекомпания подаст жалобу на непартнерские действия компании IPSOS в арбитраж и потребует возврата уплаченной за услуги суммы, компенсации ущерба репутации ТВ и ущерба за отмену экзитпола.Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211029/skandal-s-oprosom-ipsos-v-gruzii-kto-poddelal-dannye-261580870.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24613/51/246135147_19:0:1182:872_1920x0_80_0_0_59623272f830cd392e9ca1647c4125cf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, опрос, местные выборы
Скандал с опросом: телеканал "Мтавари архи" расторг контракт с компанией IPSOS
15:20 29.10.2021 (обновлено: 15:34 29.10.2021)
ТВ "Мтавари" заявляет, что уже установлена личность виновного в подлоге данных опроса и будет требовать начала следствия
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik.
Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" расторг контракт и прекращает сотрудничество с международной исследовательской компанией IPSOS, соответствующее заявление по этому поводу появилось на сайте
телеканала.
Данные опроса, проведенные IPSOS по заказу ТВ "Мтавари", стали поводом для большого политического скандала. Согласно результатам опроса, которые были обнародованы в среду, кандидаты оппозиционной партии "Единое национальное движение" выигрывали во втором туре выборов в Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди, а кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе - в Тбилиси.
Однако, представители правящей партии опровергли данные опросы, обнародованные телеканалом "Мтавари архи", и, ссылаясь на украинский сайт IPSOS, заявили, что согласно реальным результатам опроса компании в Зугдиди побеждает кандидат от "Грузинской мечты" Мамука Цоцерия.
Генеральный директор "Мтавари архи" Ника Гварамия в ответном заявлении предположил, что IPSOS вступила в коррупционную сделку с властями, поэтому прекращает сотрудничество с компанией. А следовательно, IPSOS уже не будет делать экзитполы по заказу телеканала в ходе второго тура выборов.
Гварамия также сообщил, что ими обнаружен виновник подлога данных опроса и идентифицирована причина, по которой он это сделал. В связи с данным фактом телекомпания намерена обратиться к соответствующим органам с просьбой начать следствие по факту возможной коррупционной сделки.
"Мтавари архи" считает, что такими явно непартнерскими и крайне сомнительными действиями компания IPSOS безвозвратно дискредитировала себя. Компания с испорченной репутацией же не может быть для нас надежным партнером. Тем более во время выборов, имеющих крайне важное значение для страны, и тем более, когда речь идет об экзитполах", - заявил Гварамия.
По словам гендиректора "Мтавари архи", телекомпания подаст жалобу на непартнерские действия компании IPSOS в арбитраж и потребует возврата уплаченной за услуги суммы, компенсации ущерба репутации ТВ и ущерба за отмену экзитпола.
Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.