https://sputnik-georgia.ru/20211029/aktsii-provokatsii-i-faktor-saakashvili-chego-zhdat-ot-vyborov-v-gruzii-261590998.html

Акции, провокации и фактор Саакашвили: чего ждать от выборов в Грузии?

Акции, провокации и фактор Саакашвили: чего ждать от выборов в Грузии?

До второго тура выборов в органы местного самоуправления остается меньше суток 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T14:33+0400

2021-10-29T14:33+0400

2021-10-29T15:09+0400

местные выборы в грузии 2021

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

местные выборы

выборы

второй тур местных выборов 2021 в грузии

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В решающей политической схватке основная борьба развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данные>>Второй тур выборов состоится 30 октября - в пяти самоуправляемых городах, в том числе в Тбилиси, и 15 районах будут выбирать мэров, а в 24 избирательных округах – отдельных депутатов сакребуло (совещательный орган).Чего ожидать от предстоящих выборов и каковы шансы конкурентов? Sputnik Грузия предлагает прогнозы экспертов."Ахиллесова пята"Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что есть две точки, где можно говорить об однозначном преимуществе "Грузинской мечты" или оппозиции.Первая точка - Тбилиси, где "Грузинская мечта" и ее кандидат Каха Каладзе, по мнению политолога, победит без проблем. А вот Зугдиди является той точкой, где кандидат от оппозиции Анзор Мелия может одержать победу.В победе правящей партии уверен и другой политолог Рамаз Сакварелидзе."После первого тура был довольно большой митинг оппозиции. Затем митинг "Грузинской мечты" еще больше. И исходя из этих митингов мы можем сказать, что власти выиграют во многих местах", - сказал Сакварелидзе.Кто больше? Эксперт объяснил, почему "Мечта" собирает сторонников и что от этого зависит>>По мнению политолога, слабой точкой для власти является регион Самегрело и Батуми."В остальных местах - посмотрим, пока преимущество у "Грузинской мечты". Однако данное преимущество изменится, если кардинально изменится настроение населения", - отметил политолог.Мэр ТбилисиЧто касается Тбилиси, где также пройдет второй тур выборов, Сакварелидзе прогнозирует победу действующего градоначальника.По его словам, сторонников "Национального движения" не так много, а количество избирателей остальных оппозиционных партий не так велико."При этом в Тбилиси много нейтральных избирателей, в том плане, что многие остаются дома - им лень, не хотят ни одного, ни другого. Вот эти настрои и мотивы довольно часты. Вторые туры могут убрать эти мотивы. Когда остаются две партии и становится явным, что твоя пассивность может привести к власти ту партию, которую ты не хочешь, тогда человек становится более активным", - отметил он.Оппозиция неправильно относится к результатам голосования в первом туре выборов, отметил в свою очередь Дзабирадзе."Оппозиция говорит, что, допустим, у Каладзе было 45% в первом туре, и остальные 55% - это оппозиционные голоса. Суммарной арифметикой получается так. Однако, когда противостояние между Каладзе и Мелия, суммарное количество оппозиционных голосов не дает правильной картины", - отметил политолог.По мнению Дзабирадзе, во втором туре выборов 90% голосов сторонников экс-премьера Грузии Георгия Гахария пойдут к "Грузинской мечте", а не к оппозиции."Также 50% голосов, полученных Анной Долидзе, пойдут к "Грузинской мечте". Суммируйте эти данные, и вы увидите, почему я уверен в убедительной победе Каладзе. Есть еще второй момент: Мелия фактически был общим оппозиционным кандидатом в Тбилиси, поэтому то максимальное количество голосов, которое он мог получить, он уже получил", - подчеркнул Джабирадзе.Факторы Иванишвили и СаакашвилиНесмотря на ожидания, ушедший из политики основатель правящей партии Бидзина Иванишвили так и не появился на публике ни в преддверии первого тура, ни после.Зато неожиданным поворотом стало возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, которого в результате задержали за день до первого тура местных выборов.Что касается Саакашвили - он является активным участником этих выборов, и его влияние на эти выборы огромное, считает политолог."Его приезд настолько активизировал избирателей, что в первом туре выборов на голосование пришли 1,8 миллиона избирателей, что довольно непривычно для местных выборов. Но есть и другой фактор – это самый большой козырь "Национального движения", который они использовали на этих выборах", - отметил Дзабирадзе.Он считает, что Нацдвижению следовало бы подождать и сделать это к парламентским выборам - тогда эффект был бы больше. "Тогда было бы более реальным осуществление того, чего хочет "Национальное движение", то есть прийти к власти... Другой фигуры с таким большим весом у "Национального движения" нет",- отметил Дзабирадзе.По мнению Сакварелидзе, ведущим фактором на выборах является активность Саакашвили и это воздействуют по двум направлениям."С одной стороны – мобилизация своих сторонников, а с другой – мобилизация своих противников. Ведь в рядах "Грузинской мечты" большая часть - это противники "Национального движения". И таким образом, если противники Саакашвили будут мобилизованы, они проголосуют за "Грузинскую мечту", - подчеркнул политолог.Выборы – до и послеОжидаются ли провокации в день выборов или после? Такой вероятности не исключает Дзабирадзе."Желание, готовность к провокациям будет как с одной стороны, так и с другой... Здесь также огромное значение будет иметь, какую оценку дадут международные наблюдатели этим выборам. Однако заранее могу сказать, что оценка будет примерно такой же, аналогичной, и во всяком случае не очень будет отличатся от той оценки, которая была сделано 2 октября", - сказал политолог.Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ>>Эксперт также не исключает начала перманентных акций."Но в таком случае они не принесут существенного результата, если не будет международной поддержки", - отметил Дзабирадзе.По словам Сакварелидзе, митинги могут проводить обе силы.К тому же Сакварелидзе уверен, что Запад не поддержит стремление оппозиции повести страну в сторону хаоса и дестабилизации."С учетом этих факторов, "Национальное движение" вряд ли решит выйти на улицу и защитить голоса уличными акциями. Но мы рассуждаем с логической точки зрения, а люди часто ведут себя нелогично и предпринимают такие шаги, которые и для них являются проигрышными", - отметил политолог.РеферендумПредставители оппозиции окрестили местные выборы "референдумом". В апреле правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подписала соглашение с оппозицией, согласно которому выборы должны были быть назначены досрочные парламентские выборы в том случае, если власть не получит поддержки более 43% избирателей на местных выборах. Однако в конце июля, прямо перед началом предвыборной гонки, "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения.Но тем не менее, по итогам первого тура выборов "Грузинская мечта" смогли набрать 46,74%."Оппозиция фактически сняла тему референдума с повестки и в этом направлении признала, что "Грузинская мечта" взяла больше 43%. Разговоры о том, что выборы были сфальсифицированы, безусловно, есть. Однако тему референдума за последнее время оппозиция фактически забыла. Поэтому оживлять ее не имеет смысла ни с точки зрения пиара оппозиции, ни в плане достижения результата", - считает Дзабирадзе.В свою очередь, Сакварелидзе не исключает, что оппозиция все же может начать акции протеста с требованием назначения досрочных выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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михаил саакашвили, бидзина иванишвили, местные выборы, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии