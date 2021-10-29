https://sputnik-georgia.ru/20211029/vozobnovlyayutsya-polety-v-venu-i-barselonu-iz-kutaisskogo-aeroporta-261574884.html

Возобновляются полеты в Вену и Барселону из Кутаисского аэропорта

Возобновляются полеты в Вену и Барселону из Кутаисского аэропорта

В Испанию с целью туризма могут попасть из Грузии только дважды вакцинированные лица 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T09:01+0400

2021-10-29T09:01+0400

2021-10-29T09:01+0400

экономика

новости

грузия

туризм

авиакомпания wizzair

кутаисский международный аэропорт

авиасообщение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500294_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a00b4c85db9611c8bf1f26f09980686b.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси возобновляет регулярные прямые рейсы в направлении Вены и Барселоны.Авиасообщение между двумя городами было прорвано весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Рейсы будут выполняться раз в неделю венгерской низкобюджетной авиакомпанией Wizz Air с 31 октября.По данным Объединения аэропортов Грузии, только дважды вакцинированные лица могут поехать в Испанию с целью туризма. На границе необходимо будет предъявить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации любым препаратом, которым прививают в Грузии.За 48 часов до вылета в Испанию необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.spth.gob.es/create и предъявить на границе полученный QR-код.Рейсы в столицу Австрии начнут выполняться с 2 ноября.В Вену можно будет попасть при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, справки о перенесенной болезни или ковид-паспорта, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации препаратами BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, BIBP-CorV–Sinopharm, Sinovac.Предварительно необходимо будет заполнить регистрационную форму на сайте. На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года.Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211028/madrid-i-tbilisi-mogut-svyazat-pryamye-aviareysy-261526045.html

https://sputnik-georgia.ru/20210928/vozobnovilis-regulyarnye-aviareysy-iz-kutaisi-v-krakov-259966902.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, туризм, авиакомпания wizzair, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии