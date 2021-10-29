https://sputnik-georgia.ru/20211029/vozobnovlyayutsya-polety-v-venu-i-barselonu-iz-kutaisskogo-aeroporta-261574884.html
Возобновляются полеты в Вену и Барселону из Кутаисского аэропорта
Возобновляются полеты в Вену и Барселону из Кутаисского аэропорта
В Испанию с целью туризма могут попасть из Грузии только дважды вакцинированные лица 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T09:01+0400
2021-10-29T09:01+0400
2021-10-29T09:01+0400
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авиакомпания wizzair
кутаисский международный аэропорт
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси возобновляет регулярные прямые рейсы в направлении Вены и Барселоны.Авиасообщение между двумя городами было прорвано весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Рейсы будут выполняться раз в неделю венгерской низкобюджетной авиакомпанией Wizz Air с 31 октября.По данным Объединения аэропортов Грузии, только дважды вакцинированные лица могут поехать в Испанию с целью туризма. На границе необходимо будет предъявить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации любым препаратом, которым прививают в Грузии.За 48 часов до вылета в Испанию необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.spth.gob.es/create и предъявить на границе полученный QR-код.Рейсы в столицу Австрии начнут выполняться с 2 ноября.В Вену можно будет попасть при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, справки о перенесенной болезни или ковид-паспорта, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации препаратами BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, BIBP-CorV–Sinopharm, Sinovac.Предварительно необходимо будет заполнить регистрационную форму на сайте. На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года.Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211028/madrid-i-tbilisi-mogut-svyazat-pryamye-aviareysy-261526045.html
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экономика, новости, грузия, туризм, авиакомпания wizzair, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Возобновляются полеты в Вену и Барселону из Кутаисского аэропорта
В Испанию с целью туризма могут попасть из Грузии только дважды вакцинированные лица
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси возобновляет регулярные прямые рейсы в направлении Вены и Барселоны.
Авиасообщение между двумя городами было прорвано весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Рейсы будут выполняться раз в неделю венгерской низкобюджетной авиакомпанией Wizz Air с 31 октября.
По данным Объединения аэропортов Грузии, только дважды вакцинированные лица могут поехать в Испанию с целью туризма. На границе необходимо будет предъявить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации любым препаратом, которым прививают в Грузии.
За 48 часов до вылета в Испанию необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.spth.gob.es/create и предъявить на границе полученный QR-код.
Рейсы в столицу Австрии начнут выполняться с 2 ноября.
В Вену можно будет попасть при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, справки о перенесенной болезни или ковид-паспорта, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации препаратами BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, BIBP-CorV–Sinopharm, Sinovac.
Предварительно необходимо будет заполнить регистрационную форму на сайте
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На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.
Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года.
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.
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