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"Для меня это перегиб" – Гарик Мартиросян о поцелуе Дениса Дорохова в "Игре"
"Для меня это перегиб" – Гарик Мартиросян о поцелуе Дениса Дорохова в "Игре"
Мартиросян, по его словам, все же придерживается консервативных взглядов, однако эффект, который артисты номера хотели произвести, случился 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T11:11+0400
2021-10-30T11:11+0400
2021-10-30T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Российский комик и телеведущий Гарик Харламов прокомментировал поцелуй Дениса Дорохова и Александра Понекина в юмористическом шоу "Игра" на ТНТ, назвав это перегибом.О своей реакции Мартиросян рассказал в интервью на YouTube-канале "Ковальский"."Для меня это перегиб, но я не в счет, потому что я не участник этого действия. Я всего лишь член жюри", – сказал Мартиросян, отметив, что все-таки придерживается консервативных взглядов.Также комик рассказал, что несмотря на то, что сюжет скетча вел к такому результату, для всех, включая его, это было неожиданностью."Это длилось недолго. Но эффект, который они хотели произвести, случился", – заключил телеведущий. Он добавил, что комики "очень изящно вышли из ситуации". После поцелуя один из участников сценки раскритиковал участвовавших в нем мужчин.Ранее депутат Госдумы Михаил Романов заявил о решении обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя в шоу "Игра". По его мнению, после соответствующей просьбы прокуратура должна проверить сюжет и принять необходимые меры в отношении людей, которые выпустили его в эфир.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тнт, шоу, гарик мартиросян, российский шоу-бизнес
"Для меня это перегиб" – Гарик Мартиросян о поцелуе Дениса Дорохова в "Игре"
Мартиросян, по его словам, все же придерживается консервативных взглядов, однако эффект, который артисты номера хотели произвести, случился
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Российский комик и телеведущий Гарик Харламов прокомментировал поцелуй Дениса Дорохова и Александра Понекина в юмористическом шоу "Игра" на ТНТ, назвав это перегибом.
О своей реакции Мартиросян рассказал в интервью на YouTube-канале "Ковальский".
"Для меня это перегиб, но я не в счет, потому что я не участник этого действия. Я всего лишь член жюри", – сказал Мартиросян, отметив, что все-таки придерживается консервативных взглядов.
Также комик рассказал, что несмотря на то, что сюжет скетча вел к такому результату, для всех, включая его, это было неожиданностью.
"Это длилось недолго. Но эффект, который они хотели произвести, случился", – заключил телеведущий. Он добавил, что комики "очень изящно вышли из ситуации". После поцелуя один из участников сценки раскритиковал участвовавших в нем мужчин.
Ранее депутат Госдумы Михаил Романов заявил о решении обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя в шоу "Игра". По его мнению, после соответствующей просьбы прокуратура должна проверить сюжет и принять необходимые меры в отношении людей, которые выпустили его в эфир.
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