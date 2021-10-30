https://sputnik-georgia.ru/20211030/ivanishvili-golosoval-s-okhranoy-okruzhnaya-izbiratelnaya-komissiya-izuchaet-fakt-261635875.html

Иванишвили голосовал с охраной: окружная избирательная комиссия изучает факт

Иванишвили голосовал с охраной: окружная избирательная комиссия изучает факт

"Ассоциация молодых юристов Грузии" обвинила Иванишвили в нарушении законодательства в ходе голосования 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T17:19+0400

2021-10-30T17:19+0400

2021-10-30T17:35+0400

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второй тур местных выборов 2021 в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Окружная избирательная комиссия обсудит факт прибытия Бидзины Иванишвили на избирательный участок в сопровождении охранников, сказала пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге в субботу.Без комментариев: Иванишвили проголосовал на выборах в Грузии>>Иванишвили проголосовал в субботу утром на избирательном участке №4 в районе Мтацминда. Миллиардера и создателя правящей партии "Грузинская мечта" сопровождали его телохранители.Авторитетная неправительственная информация "Ассоциация молодых юристов Грузии" утверждает, что Иванишвили нарушил законодательство."Посторонние лица, а именно члены его охраны, находились на 4-м избирательном участке в Мтацминда во время голосования Бидзины Иванишвили. Этот факт постоянно повторяется Иванишвили в день голосования, он не был искоренен до сих пор и продолжается снова", - заявили в организации.Иванишвили пришел на избирательный участок вместе с супругой Екатериной Хведелидзе. Несмотря на интерес со стороны представителей СМИ, он не ответил на вопросы журналистов. Экс-премьер и миллиардер, который ранее заявил о выходе из политики, покинул территорию избирательного участка без комментариев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии