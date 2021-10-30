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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/ivanishvili-golosoval-s-okhranoy-okruzhnaya-izbiratelnaya-komissiya-izuchaet-fakt-261635875.html
Иванишвили голосовал с охраной: окружная избирательная комиссия изучает факт
Иванишвили голосовал с охраной: окружная избирательная комиссия изучает факт
"Ассоциация молодых юристов Грузии" обвинила Иванишвили в нарушении законодательства в ходе голосования 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T17:19+0400
2021-10-30T17:35+0400
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грузия
выборы
второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Окружная избирательная комиссия обсудит факт прибытия Бидзины Иванишвили на избирательный участок в сопровождении охранников, сказала пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге в субботу.Без комментариев: Иванишвили проголосовал на выборах в Грузии&gt;&gt;Иванишвили проголосовал в субботу утром на избирательном участке №4 в районе Мтацминда. Миллиардера и создателя правящей партии "Грузинская мечта" сопровождали его телохранители.Авторитетная неправительственная информация "Ассоциация молодых юристов Грузии" утверждает, что Иванишвили нарушил законодательство."Посторонние лица, а именно члены его охраны, находились на 4-м избирательном участке в Мтацминда во время голосования Бидзины Иванишвили. Этот факт постоянно повторяется Иванишвили в день голосования, он не был искоренен до сих пор и продолжается снова", - заявили в организации.Иванишвили пришел на избирательный участок вместе с супругой Екатериной Хведелидзе. Несмотря на интерес со стороны представителей СМИ, он не ответил на вопросы журналистов. Экс-премьер и миллиардер, который ранее заявил о выходе из политики, покинул территорию избирательного участка без комментариев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии

Иванишвили голосовал с охраной: окружная избирательная комиссия изучает факт

17:19 30.10.2021 (обновлено: 17:35 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliБидзина Иванишвили. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Бидзина Иванишвили. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Ассоциация молодых юристов Грузии" обвинила Иванишвили в нарушении законодательства в ходе голосования
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Окружная избирательная комиссия обсудит факт прибытия Бидзины Иванишвили на избирательный участок в сопровождении охранников, сказала пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге в субботу.
Без комментариев: Иванишвили проголосовал на выборах в Грузии>>
Иванишвили проголосовал в субботу утром на избирательном участке №4 в районе Мтацминда. Миллиардера и создателя правящей партии "Грузинская мечта" сопровождали его телохранители.

"Мы добыли информацию, жалоба подана. Окружная избирательная комиссия обсудит это. Если сочтет, что правила входа на избирательный участок были нарушены, естественно, будет принято соответствующее решение", - сказала Иоселиани.

Авторитетная неправительственная информация "Ассоциация молодых юристов Грузии" утверждает, что Иванишвили нарушил законодательство.
"Посторонние лица, а именно члены его охраны, находились на 4-м избирательном участке в Мтацминда во время голосования Бидзины Иванишвили. Этот факт постоянно повторяется Иванишвили в день голосования, он не был искоренен до сих пор и продолжается снова", - заявили в организации.
Бидзина Иванишвили со своей семьей принял участие в голосовании в ходе второго тура выборов - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Иванишвили проголосовал молча
2 октября, 08:47
Иванишвили пришел на избирательный участок вместе с супругой Екатериной Хведелидзе. Несмотря на интерес со стороны представителей СМИ, он не ответил на вопросы журналистов. Экс-премьер и миллиардер, который ранее заявил о выходе из политики, покинул территорию избирательного участка без комментариев.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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