https://sputnik-georgia.ru/20211030/mvd-gruzii-vozbudilo-vosem-ugolovnykh-del-v-svyazi-s-vyborami-261641225.html

МВД Грузии возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами

МВД Грузии возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами

МВД провело брифинг на тему инцидентов, которые произошли в Грузии во время местных выборов 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T19:53+0400

2021-10-30T19:53+0400

2021-10-30T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило восемь уголовных дел по возможным фактам преступления в ходе выборов, задержан один человек, заявила директора департамента стратегических коммуникаций ведомства Кетеван Ковзиашвили.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Ковзишвили рассказала о деталях дел:- В Карели на участке №2 член оппозиционной партии "Единое национальное движение" ударил журналиста телекомпании "Мониторинг". Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное препятствование журналисткой деятельности" и "Насилие или угроза насилия в помещении для голосования, в месте размещения избирательной комиссии или на прилегающей к ним территории". Задержан один человек;- В Поти у участка № 12 у журналиста телекомпании "ТВ Пирвели" отобрали микрофон, но после вернули его обратно. Журналист получила легкие повреждения. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное препятствование журналисткой деятельности";- В Сенаки на основании заявления кандидата в мажоритарные депутаты возбуждено уголовное дело по статье "Угроза". По словам кандидата, неизвестный гражданин оскорбил его и угрожал убить.- В Гонио рядом с избирательным участком активисты повредили машину телекомпании "Формула" после того, как у них произошла словесная перепалка с журналистами "Мтавари архи" и "Формула". Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение вещи".

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