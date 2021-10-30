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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211030/mvd-gruzii-o-vyborakh-politsiya-ne-dopustit-nasiliya-261632344.html
МВД Грузии о выборах: полиция не допустит насилия
МВД Грузии о выборах: полиция не допустит насилия
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии призвало рядовых граждан и представителей СМИ воздерживаться от конфронтации и искусственной эскалации ситуации в ходе... 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T15:22+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии призвало рядовых граждан и представителей СМИ воздерживаться от конфронтации и искусственной эскалации ситуации в ходе выборов."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция&gt;&gt;МВД уже возбудило два уголовных дела после инцидентов у избирательных участков в Зугдиди и Сенаки.В Зугдиди конфликт произошел между сторонниками правящей партии и оппозиции, а в Сенаки журналистка оппозиционного телеканала "Мтавари архи" пожаловалась в полицию на то, что ей мешают работать."Полиция не допустит развития избирательных процессов по сценарию насилия и резко будет реагировать на любой факт правонарушения", - сказано в сообщении.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы

МВД Грузии о выборах: полиция не допустит насилия

15:22 30.10.2021 (обновлено: 15:57 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии призвало рядовых граждан и представителей СМИ воздерживаться от конфронтации и искусственной эскалации ситуации в ходе выборов.
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>
МВД уже возбудило два уголовных дела после инцидентов у избирательных участков в Зугдиди и Сенаки.

"Мы призываем граждан, представителей СМИ воздерживаться от конфронтации в любой форме и искусственной эскалации ситуации, соблюдать закон, подчиняться требованиям полиции и способствовать проведению выборов в мирной обстановке", - говорится в сообщении министерства.

В Зугдиди конфликт произошел между сторонниками правящей партии и оппозиции, а в Сенаки журналистка оппозиционного телеканала "Мтавари архи" пожаловалась в полицию на то, что ей мешают работать.
"Полиция не допустит развития избирательных процессов по сценарию насилия и резко будет реагировать на любой факт правонарушения", - сказано в сообщении.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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