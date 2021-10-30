Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
МВД Грузии о выборах: полиция не допустит насилия
15:22 30.10.2021 (обновлено: 15:57 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии призвало рядовых граждан и представителей СМИ воздерживаться от конфронтации и искусственной эскалации ситуации в ходе выборов.
МВД уже возбудило два уголовных дела после инцидентов у избирательных участков в Зугдиди и Сенаки.
"Мы призываем граждан, представителей СМИ воздерживаться от конфронтации в любой форме и искусственной эскалации ситуации, соблюдать закон, подчиняться требованиям полиции и способствовать проведению выборов в мирной обстановке", - говорится в сообщении министерства.
В Зугдиди конфликт произошел между сторонниками правящей партии и оппозиции, а в Сенаки журналистка оппозиционного телеканала "Мтавари архи" пожаловалась в полицию на то, что ей мешают работать.
"Полиция не допустит развития избирательных процессов по сценарию насилия и резко будет реагировать на любой факт правонарушения", - сказано в сообщении.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
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