https://sputnik-georgia.ru/20211030/mvd-gruzii-o-vyborakh-politsiya-ne-dopustit-nasiliya-261632344.html

МВД Грузии о выборах: полиция не допустит насилия

МВД Грузии о выборах: полиция не допустит насилия

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии призвало рядовых граждан и представителей СМИ воздерживаться от конфронтации и искусственной эскалации ситуации в ходе... 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии призвало рядовых граждан и представителей СМИ воздерживаться от конфронтации и искусственной эскалации ситуации в ходе выборов."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>МВД уже возбудило два уголовных дела после инцидентов у избирательных участков в Зугдиди и Сенаки.В Зугдиди конфликт произошел между сторонниками правящей партии и оппозиции, а в Сенаки журналистка оппозиционного телеканала "Мтавари архи" пожаловалась в полицию на то, что ей мешают работать."Полиция не допустит развития избирательных процессов по сценарию насилия и резко будет реагировать на любой факт правонарушения", - сказано в сообщении.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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