https://sputnik-georgia.ru/20211030/premer-gruzii-rasskazal-za-chto-golosoval-na-vyborakh-261626282.html

Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах

Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузии в первую очередь нужны мир и спокойствие, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после голосования во втором туре... 30.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузии в первую очередь нужны мир и спокойствие, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после голосования во втором туре выборов в местные органы власти."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Он выразил уверенность, что "наш народ примет очередное мудрое решение".Мудрое решение, по словам премьера, - это голосование "за стабильность страны, а не за хаос, тревогу, беспорядки, противостояние и поляризацию, которые исходят от деструктивной оппозиции"."Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования>>При этом премьер призвал избирателей к активности. "Прошу всех избирателей пойти на выборы и зафиксировать свой выбор", - сказал Гарибашвили. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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