Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах
12:50 30.10.2021 (обновлено: 14:08 30.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Гарибашвили. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузии в первую очередь нужны мир и спокойствие, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после голосования во втором туре выборов в местные органы власти.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
"Я разумеется проголосовал за мирное развитие нашей страны. Нашей стране и нашему народу в первую очередь нужны мир, спокойствие, стабильность, развитие и благополучие, что является нашей общей целью и национальной идеей", - сказал Гарибашвили журналистам.
Он выразил уверенность, что "наш народ примет очередное мудрое решение".
Мудрое решение, по словам премьера, - это голосование "за стабильность страны, а не за хаос, тревогу, беспорядки, противостояние и поляризацию, которые исходят от деструктивной оппозиции".
При этом премьер призвал избирателей к активности.
"Прошу всех избирателей пойти на выборы и зафиксировать свой выбор", - сказал Гарибашвили.
© photo: Sputnik / Konstantin IvanovМестные выборы в Грузии
Местные выборы в Грузии
© photo: Sputnik / Konstantin Ivanov
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