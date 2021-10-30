Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211030/premer-gruzii-rasskazal-za-chto-golosoval-na-vyborakh-261626282.html
Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах
Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузии в первую очередь нужны мир и спокойствие, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после голосования во втором туре... 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T12:50+0400
2021-10-30T14:08+0400
политика
новости
грузия
местные выборы
местные выборы в грузии 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261625660_238:384:2400:1600_1920x0_80_0_0_f066e5c387241612c4c5f51d7e1cd291.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузии в первую очередь нужны мир и спокойствие, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после голосования во втором туре выборов в местные органы власти."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция&gt;&gt;Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Он выразил уверенность, что "наш народ примет очередное мудрое решение".Мудрое решение, по словам премьера, - это голосование "за стабильность страны, а не за хаос, тревогу, беспорядки, противостояние и поляризацию, которые исходят от деструктивной оппозиции"."Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования&gt;&gt;При этом премьер призвал избирателей к активности. "Прошу всех избирателей пойти на выборы и зафиксировать свой выбор", - сказал Гарибашвили. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261625660_338:356:1996:1600_1920x0_80_0_0_5ec1c9d0f115b88aeadb9d79418f3ca9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, местные выборы

Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах

12:50 30.10.2021 (обновлено: 14:08 30.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Гарибашвили. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Ираклий Гарибашвили. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузии в первую очередь нужны мир и спокойствие, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после голосования во втором туре выборов в местные органы власти.
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
"Я разумеется проголосовал за мирное развитие нашей страны. Нашей стране и нашему народу в первую очередь нужны мир, спокойствие, стабильность, развитие и благополучие, что является нашей общей целью и национальной идеей", - сказал Гарибашвили журналистам.
Он выразил уверенность, что "наш народ примет очередное мудрое решение".
Мудрое решение, по словам премьера, - это голосование "за стабильность страны, а не за хаос, тревогу, беспорядки, противостояние и поляризацию, которые исходят от деструктивной оппозиции".
"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования>>
При этом премьер призвал избирателей к активности.
"Прошу всех избирателей пойти на выборы и зафиксировать свой выбор", - сказал Гарибашвили.
© photo: Sputnik / Konstantin IvanovМестные выборы в Грузии
Местные выборы в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
Местные выборы в Грузии
© photo: Sputnik / Konstantin Ivanov
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:39МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии
14:23В ЦИК Грузии рассказали о нарушениях на избирательных участках
14:07Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор
13:29МВД разъяснило, что делает автобус с полицейскими у тюрьмы Саакашвили
13:12На выборах в Грузии к 12:00 проголосовали 17,18% избирателей – ЦИК
12:50Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах
12:27"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования
12:25Матч Суперкубка Европы по регби между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом" перенесен
12:01Только мужчины, и все партийные: кто управлял Тбилиси за последние 30 лет
11:51ЦИК Грузии призвал способствовать спокойному процессу голосования на выборах
11:49Автобус с полицейскими и скорая: что происходит у тюрьмы Саакашвили?
11:46COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах страны ухудшается
11:31Международная выставка WinExpo Georgia 2021 стартовала в Грузии
11:23Президент Грузии: "мы должны научиться единству"
11:15На выборах в Грузии к 10:00 проголосовали 7,38% избирателей – ЦИК
11:12"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья
10:54Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку
10:47Число погибших от коронавируса в Грузии превысило 10 тысяч
10:37Кто победит? В Грузии проходит второй тур местных выборов - видео
10:25Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков