Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/prezident-gruzii-my-dolzhny-nauchitsya-edinstvu-261622251.html
Президент Грузии: "мы должны научиться единству"
Президент Грузии: "мы должны научиться единству"
Президент Грузии сделала небольшой комментарий для СМИ после голосования на выборах в местные органы власти 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T11:23+0400
2021-10-30T12:00+0400
новости
грузия
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261324843_0:57:1400:846_1920x0_80_0_0_1271211667f7ea2d946c52961cb9e485.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после голосования на выборах в местные органы власти заявила о важности завершения поляризации в стране."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция&gt;&gt;Население выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах."Мы все вместе должны научиться единству, спокойствию. И я проголосовала за это. Я очень надеюсь, что эта поляризация, которую мы видели в предвыборный период, и в предыдущий предвыборный период, завершится", – заявила Зурабишвили.Выборы проходят в Грузии на фоне серьезной политической напряженности, не последняя роль в которой принадлежит экс-президенту Михаилу Саакашвили. "Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья&gt;&gt;Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день. Приговоры по двум уголовным делам ему были вынесены заочно. В заключении Саакашвили предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261324843_133:50:1287:915_1920x0_80_0_0_893364a199cb50640762c051d164b675.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, саломе зурабишвили

Президент Грузии: "мы должны научиться единству"

11:23 30.10.2021 (обновлено: 12:00 30.10.2021)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Президент Грузии сделала небольшой комментарий для СМИ после голосования на выборах в местные органы власти
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после голосования на выборах в местные органы власти заявила о важности завершения поляризации в стране.
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>
Население выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
"Мы все вместе должны научиться единству, спокойствию. И я проголосовала за это. Я очень надеюсь, что эта поляризация, которую мы видели в предвыборный период, и в предыдущий предвыборный период, завершится", – заявила Зурабишвили.
Выборы проходят в Грузии на фоне серьезной политической напряженности, не последняя роль в которой принадлежит экс-президенту Михаилу Саакашвили.
"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья>>
Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день. Приговоры по двум уголовным делам ему были вынесены заочно. В заключении Саакашвили предстоит провести шесть лет.
© photo: Sputnik / Konstantin IvanovМестные выборы в Грузии
Местные выборы в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
Местные выборы в Грузии
© photo: Sputnik / Konstantin Ivanov
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:01Только мужчины, и все партийные: кто управлял Тбилиси за последние 30 лет
11:51ЦИК Грузии призвал способствовать спокойному процессу голосования на выборах
11:49Автобус с полицейскими и скорая: что происходит у тюрьмы Саакашвили?
11:46COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах страны ухудшается
11:31Международная выставка WinExpo Georgia 2021 стартовала в Грузии
11:23Президент Грузии: "мы должны научиться единству"
11:15На выборах в Грузии к 10:00 проголосовали 7,38% избирателей – ЦИК
11:12"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья
10:54Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку
10:47Число погибших от коронавируса в Грузии превысило 10 тысяч
10:37Кто победит? В Грузии проходит второй тур местных выборов - видео
10:25Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков
10:17Премьер Грузии объяснил свои слова о Саакашвили и самоубийстве
10:04Курс лари на субботу – 3,1601 GEL/$1
09:36"Краснодар" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу
09:13Без комментариев: Иванишвили проголосовал на выборах в Грузии
09:13В Грузии началось голосование – ЦИК сделал первое заявление
09:01Рост экономики Грузии за девять месяцев остается двузначным – новая статистика
08:06Спикер парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах
08:01В Грузии стартовал второй тур местных выборов