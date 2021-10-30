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Президент Грузии: "мы должны научиться единству"
Президент Грузии: "мы должны научиться единству"
Президент Грузии сделала небольшой комментарий для СМИ после голосования на выборах в местные органы власти 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T11:23+0400
2021-10-30T11:23+0400
2021-10-30T12:00+0400
новости
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после голосования на выборах в местные органы власти заявила о важности завершения поляризации в стране."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>Население выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах."Мы все вместе должны научиться единству, спокойствию. И я проголосовала за это. Я очень надеюсь, что эта поляризация, которую мы видели в предвыборный период, и в предыдущий предвыборный период, завершится", – заявила Зурабишвили.Выборы проходят в Грузии на фоне серьезной политической напряженности, не последняя роль в которой принадлежит экс-президенту Михаилу Саакашвили. "Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья>>Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день. Приговоры по двум уголовным делам ему были вынесены заочно. В заключении Саакашвили предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, саломе зурабишвили
Президент Грузии: "мы должны научиться единству"
11:23 30.10.2021 (обновлено: 12:00 30.10.2021)
Президент Грузии сделала небольшой комментарий для СМИ после голосования на выборах в местные органы власти
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после голосования на выборах в местные органы власти заявила о важности завершения поляризации в стране.
Население выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
"Мы все вместе должны научиться единству, спокойствию. И я проголосовала за это. Я очень надеюсь, что эта поляризация, которую мы видели в предвыборный период, и в предыдущий предвыборный период, завершится", – заявила Зурабишвили.
Выборы проходят в Грузии на фоне серьезной политической напряженности, не последняя роль в которой принадлежит экс-президенту Михаилу Саакашвили.
Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день. Приговоры по двум уголовным делам ему были вынесены заочно. В заключении Саакашвили предстоит провести шесть лет.
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