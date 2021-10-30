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https://sputnik-georgia.ru/20211030/v-novom-sezone-korony-zriteli-uvidyat-skandalnoe-intervyu-printsessy-diany-261572155.html
В новом сезоне "Короны" зрители увидят скандальное интервью принцессы Дианы
В новом сезоне "Короны" зрители увидят скандальное интервью принцессы Дианы
На этот раз в сериале "Корона" будут затронуты непростые для монарших особ времена, которые до сих пор упорно хранились в тайне 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T10:10+0400
2021-10-30T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принцесса диана
телесериалы
светская хроника
зарубежные звезды
монархи
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ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Создатели сериала "Корона" на Netflix собираются показать в отдельном эпизоде скандально известное интервью принцессы Дианы с Мартином Баширом.Создатели сериала поделились информацией об этом с Daily Mail, в серии воссоздадут печально известное интервью принцессы Дианы, против воли принца Уильяма, несмотря на его призывы не спекулировать на этой теме и больше не выходить в эфир.Тогда леди Ди раскрыла правду о дворцовых интригах, своих романах и отношениях принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. "Нас было трое в браке", – делилась монаршая особа.Съемки пятого сезона сериала о жизни королевской семьи уже стартовали. На этот раз в "Короне" будут затронуты непростые для монарших особ времена. Несмотря на то, что новый сезон еще не успел выйти, но уже наделал много шума.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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принцесса диана, телесериалы, светская хроника, зарубежные звезды, монархи

В новом сезоне "Короны" зрители увидят скандальное интервью принцессы Дианы

10:10 30.10.2021
© REUTERS / Henry NichollsКоролевский поклонник Джон Лафри устраивает дани памяти британской принцессы Дианы возле Кенсингтонского дворца в Лондоне
Королевский поклонник Джон Лафри устраивает дани памяти британской принцессы Дианы возле Кенсингтонского дворца в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
На этот раз в сериале "Корона" будут затронуты непростые для монарших особ времена, которые до сих пор упорно хранились в тайне
ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Создатели сериала "Корона" на Netflix собираются показать в отдельном эпизоде скандально известное интервью принцессы Дианы с Мартином Баширом.
Создатели сериала поделились информацией об этом с Daily Mail, в серии воссоздадут печально известное интервью принцессы Дианы, против воли принца Уильяма, несмотря на его призывы не спекулировать на этой теме и больше не выходить в эфир.
© AP Photo / Herman KnippertzПринцесса Диана
Принцесса Диана - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
Принцесса Диана
© AP Photo / Herman Knippertz
Тогда леди Ди раскрыла правду о дворцовых интригах, своих романах и отношениях принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. "Нас было трое в браке", – делилась монаршая особа.
Съемки пятого сезона сериала о жизни королевской семьи уже стартовали. На этот раз в "Короне" будут затронуты непростые для монарших особ времена. Несмотря на то, что новый сезон еще не успел выйти, но уже наделал много шума.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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