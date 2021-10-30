https://sputnik-georgia.ru/20211030/v-novom-sezone-korony-zriteli-uvidyat-skandalnoe-intervyu-printsessy-diany-261572155.html

В новом сезоне "Короны" зрители увидят скандальное интервью принцессы Дианы

В новом сезоне "Короны" зрители увидят скандальное интервью принцессы Дианы

На этот раз в сериале "Корона" будут затронуты непростые для монарших особ времена, которые до сих пор упорно хранились в тайне 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T10:10+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Создатели сериала "Корона" на Netflix собираются показать в отдельном эпизоде скандально известное интервью принцессы Дианы с Мартином Баширом.Создатели сериала поделились информацией об этом с Daily Mail, в серии воссоздадут печально известное интервью принцессы Дианы, против воли принца Уильяма, несмотря на его призывы не спекулировать на этой теме и больше не выходить в эфир.Тогда леди Ди раскрыла правду о дворцовых интригах, своих романах и отношениях принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. "Нас было трое в браке", – делилась монаршая особа.Съемки пятого сезона сериала о жизни королевской семьи уже стартовали. На этот раз в "Короне" будут затронуты непростые для монарших особ времена. Несмотря на то, что новый сезон еще не успел выйти, но уже наделал много шума.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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принцесса диана, телесериалы, светская хроника, зарубежные звезды, монархи