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В новом сезоне "Короны" зрители увидят скандальное интервью принцессы Дианы
© REUTERS / Henry NichollsКоролевский поклонник Джон Лафри устраивает дани памяти британской принцессы Дианы возле Кенсингтонского дворца в Лондоне
На этот раз в сериале "Корона" будут затронуты непростые для монарших особ времена, которые до сих пор упорно хранились в тайне
ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Создатели сериала "Корона" на Netflix собираются показать в отдельном эпизоде скандально известное интервью принцессы Дианы с Мартином Баширом.
Создатели сериала поделились информацией об этом с Daily Mail, в серии воссоздадут печально известное интервью принцессы Дианы, против воли принца Уильяма, несмотря на его призывы не спекулировать на этой теме и больше не выходить в эфир.
© AP Photo / Herman KnippertzПринцесса Диана
Принцесса Диана
© AP Photo / Herman Knippertz
Тогда леди Ди раскрыла правду о дворцовых интригах, своих романах и отношениях принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. "Нас было трое в браке", – делилась монаршая особа.
Съемки пятого сезона сериала о жизни королевской семьи уже стартовали. На этот раз в "Короне" будут затронуты непростые для монарших особ времена. Несмотря на то, что новый сезон еще не успел выйти, но уже наделал много шума.
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