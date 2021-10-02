https://sputnik-georgia.ru/20211002/kristen-styuart-v-bayopike-o-ledi-di-raskryla-obstoyatelstva-gibeli-printsessy--259975950.html

Кристен Стюарт в байопике о Леди Ди раскрыла обстоятельства гибели принцессы

Кристен Стюарт в байопике о Леди Ди раскрыла обстоятельства гибели принцессы

Исполнительница роли леди Ди в байопике раскрыла обстоятельства гибели одной из самых знаменитых личностей в мире 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T13:03+0400

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2021-10-02T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Появился первый официальный трейлер скандальной драмы "Спенсер: История принцессы Дианы", которая уже наделала много шума.Актриса Кристен Стюарт, которая играет главную роль леди Ди в байопике, раскрыла обстоятельства гибели одной из самых знаменитых личностей в мире."Казалось, она жива": Кристен Стюарт о присутствии Леди Ди на съемках байопика "Спенсер" >>>В центре сюжета фильма события 1991 года, когда брак принцессы Уэльской с принцем Чарльзом трещал по швам. В одном из эпизодов Стюарт задает неоднозначный вопрос: "Ты думаешь, королевская семья убьет меня?" Напомним, что после смерти принцессы Дианы в 1997 году активно муссировались версии о причастности представителей королевской семьи к ее гибели.На больших экранах зрители увидят картину в ноябре 2021 года. Поклонники уже с нетерпением ждут фильма: "Кристен не похожа на себя. Она полностью перевоплотилась в Диану. Блестящая актриса", "Она заставила меня прослезиться". Сама Стюарт, которая прекрасно вжилась в свою героиню и работу, которую хвалят многие критики, ранее отмечала, что ее впечатлила работа над образом принцессы Дианы. "Я часто задаюсь вопросом, что она подумала бы о том, что сейчас происходит в мире", – цитирует слова актрисы Daily Mail.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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принцесса диана, зарубежные звезды